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Овечкин забил в первом матче после травмы, сократив отставание от Гретцки до 25 голов

Россиянин впервые вышел на лед с 19 ноября.

Источник: NHL.com

ОТТАВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Торонто».

Россиянин впервые вышел на лед с 19 ноября, когда получил перелом малоберцовой кости в третьем периоде гостевой игры с «Ютой» (6:2). Из-за повреждения хоккеист пропустил 16 матчей.

Овечкин довел количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 869. Он занимает второе место по этому показателю, уступая только канадскому форварду Уэйну Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы.

Счет после гола Овечкина стал 5:2 в пользу «Вашингтона».

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