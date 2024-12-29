Овечкин забил в первом матче после травмы, сократив отставание от Гретцки до 25 голов

ОТТАВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Торонто».
Россиянин впервые вышел на лед с 19 ноября, когда получил перелом малоберцовой кости в третьем периоде гостевой игры с «Ютой» (6:2). Из-за повреждения хоккеист пропустил 16 матчей.
Овечкин довел количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 869. Он занимает второе место по этому показателю, уступая только канадскому форварду Уэйну Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы.
Счет после гола Овечкина стал 5:2 в пользу «Вашингтона».