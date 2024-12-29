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Три очка Кучерова помогли «Тампе» уверенно обыграть «Рейнджерс». У Панарина гол

В Тампе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» нанесла поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 6:2.

Источник: Getty Images

Дубль в составе победителей на счету Брейдена Пойнта. Ещё по шайбе забросили Никита Кучеров, Райан Макдона, Энтони Чирелли и Ник Пол. На счету Кучерова в этой встрече также результативная передача.

У «Рейнджерс» голы забили Артемий Панарин и Винсент Трочек.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 42 броска по своим воротам. Его коллега и соотечественник из «Рейнджерс» был заменён после пяти пропущенных шайб.

«Молнии» набрали 42 очка и занимают четвёртое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Копы» проиграли третий матч кряду, остались с 33 очками и идут последними в Столичном дивизионе.

Тампа-Бэй
6:2
2:1, 3:0, 1:1
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 13
29.12.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Питер Лавиолетт
Вратари
Андрей Василевский
Игорь Шестеркин
(Джонатан Куик)
1-й период
01:46
Сэм Кэррик
02:27
Никита Кучеров
(Брэйден Пойнт, Джейк Гюнцель)
09:23
Артемий Панарин
(Адам Фокс, Винс Трочек)
17:05
Эрик Чернак
18:11
Райан Макдона
(Энтони Чирелли)
2-й период
23:35
Брэйден Пойнт
(Никита Кучеров)
24:50
Командный штраф
25:02
Энтони Чирелли
(Брэндон Хагель)
27:39
Сэм Кэррик
28:08
Брэйден Пойнт
(Никита Кучеров, Виктор Хедман)
30:30
Гейдж Гонсалвес
38:59
Сэм Кэррик
3-й период
40:13
Винс Трочек
(Райан Линдгрен)
48:18
Райлли Смит
49:29
Уильям Борген
50:45
Виктор Хедман
54:12
Ник Пол
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
10
5
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
0
2
Голы в меньшинстве
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй
Рейнджерс
НХЛ: таблица и календарь