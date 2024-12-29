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Александр Овечкин установил рекорд НХЛ всех времён в матче с «Торонто»

В ночь с 28 на 29 декабря на льду «Скоушабэнк-Арена» в канадском Торонто завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Вашингтон Кэпиталз».

Победу в этой игре со счётом 5:2 одержали гости.

Пятую шайбу гостей в этой встрече забросил российский нападающий и капитан Александр Овечкин, поразив пустые ворота в концовке встречи. Этот гол стал 40-м для россиянина в 2024 календарном году.

Таким образом, этот год стал 14-м в заокеанской карьере 39-летнего Овечкина, в котором он забросил не менее 40 шайб. По этому показателю он вышел на чистое первое место в истории НХЛ, обойдя Бретта Халла (13).

Напомним, этот матч стал первым для 39-летнего россиянина после того, как он пропустил больше месяца из-за перелома ноги. Всего в нынешнем сезоне Овечкин провёл 19 матчей, в которых набрал 26 (16+10) очков.

Торонто
2:5
1:2, 1:1, 0:2
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 13
29.12.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Scotiabank Arena, 19125 зрителей
Главные тренеры
Крэйг Беруби
Спенсер Карбери
Вратари
Мэтт Мюррей
(Мэтт Мюррей)
Логан Томпсон
1-й период
03:14
Джон Таварес
(Макс Пачиоретти, Симон Бенуа)
04:46
Эндрю Манджапане
(Хендрикс Лапьер)
08:54
Джейкоб Чикран
(Тревор ван Римсдайк, Тэйлор Рэддиш)
2-й период
28:10
Бобби Макманн
(Макс Доми, Митчелл Марнер)
29:53
Ник Дауд
(Эндрю Манджапане, Расмус Сандин)
35:41
Алексей Протас
3-й период
42:00
Пьер-Люк Дюбуа
51:17
Джейк Маккейб
52:36
Том Уилсон
(Джейкоб Чикран, Дилан Строум)
56:37
Александр Овечкин
(Алексей Протас, Пьер-Люк Дюбуа)
Лучшие игроки матча
Статистика
2
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Торонто
Вашингтон
НХЛ: таблица и календарь