Кросби вышел на первое место в истории «Питтсбурга» по голевым передачам в НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби в этой встрече отдал результативную передачу в моменте с первым голом своей команды. Всего на его счету 1 034 голевых паса в составе «Питтсбурга», Кросби обошел Марио Лемье (1 033), который был рекордсменом клуба по этому показателю. Кросби занимает четвертое место в списке лучших ассистентов лиги в играх за один клуб. Первое место занимает Рэй Бурк с 1 111 голевыми передачами за «Бостон», второе — Уэйн Гретцки (1 086 ассистов за «Эдмонтон»), третье — Стив Айзерман (1 063; «Детройт»).