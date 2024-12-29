Кросби вышел на первое место в истории «Питтсбурга» по голевым передачам в НХЛ

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. «Айлендерс» со счетом 6:3 обыграли «Питтсбург» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Жан-Габриэль Пажо (15-я минута), Энтони Дюклер (26), Андерс Ли (29, 60), Кейси Сизикас (30, 55). У «Питтсбурга» голы забили Майкл Бантинг (17), Ноэль Аччари (34) и Кикард Ракелль (40).
Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби в этой встрече отдал результативную передачу в моменте с первым голом своей команды. Всего на его счету 1 034 голевых паса в составе «Питтсбурга», Кросби обошел Марио Лемье (1 033), который был рекордсменом клуба по этому показателю. Кросби занимает четвертое место в списке лучших ассистентов лиги в играх за один клуб. Первое место занимает Рэй Бурк с 1 111 голевыми передачами за «Бостон», второе — Уэйн Гретцки (1 086 ассистов за «Эдмонтон»), третье — Стив Айзерман (1 063; «Детройт»).
Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей. Защитник «Айлендерс» Александр Романов сделал две голевые передачи. Его одноклубник голкипер Илья Сорокин отразил 22 броска.
«Айлендерс» идут на седьмом месте в таблице Столичного дивизиона, набрав 35 очков в 36 матчах. «Питтсбург» по итогам 37 матчей набрал 37 очков и располагается на четвертой позиции в таблице того же дивизиона. Команды сыграют повторно 30 декабря, встреча пройдет на льду «Питтсбурга».