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Кросби вышел на первое место в истории «Питтсбурга» по голевым передачам в НХЛ

После передачи в матче с «Айлендерс» на счету канадца стало 1 034 ассиста.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. «Айлендерс» со счетом 6:3 обыграли «Питтсбург» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Жан-Габриэль Пажо (15-я минута), Энтони Дюклер (26), Андерс Ли (29, 60), Кейси Сизикас (30, 55). У «Питтсбурга» голы забили Майкл Бантинг (17), Ноэль Аччари (34) и Кикард Ракелль (40).

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби в этой встрече отдал результативную передачу в моменте с первым голом своей команды. Всего на его счету 1 034 голевых паса в составе «Питтсбурга», Кросби обошел Марио Лемье (1 033), который был рекордсменом клуба по этому показателю. Кросби занимает четвертое место в списке лучших ассистентов лиги в играх за один клуб. Первое место занимает Рэй Бурк с 1 111 голевыми передачами за «Бостон», второе — Уэйн Гретцки (1 086 ассистов за «Эдмонтон»), третье — Стив Айзерман (1 063; «Детройт»).

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей. Защитник «Айлендерс» Александр Романов сделал две голевые передачи. Его одноклубник голкипер Илья Сорокин отразил 22 броска.

«Айлендерс» идут на седьмом месте в таблице Столичного дивизиона, набрав 35 очков в 36 матчах. «Питтсбург» по итогам 37 матчей набрал 37 очков и располагается на четвертой позиции в таблице того же дивизиона. Команды сыграют повторно 30 декабря, встреча пройдет на льду «Питтсбурга».

Айлендерс
6:3
1:1, 3:2, 2:0
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 13
29.12.2024, 03:30 (МСК UTC+3)
UBS Arena, 17255 зрителей
Главные тренеры
Патрик Руа
Майк Салливан
Вратари
Илья Сорокин
Тристан Джерри
(Тристан Джерри)
1-й период
00:56
Максим Цыплаков
12:17
Филип Томасино
14:47
Жан-Габриэль Пажо
(Мэтью Барзал)
14:59
Кейси Сизикас
16:03
Майкл Бантинг
(Рикард Ракелль)
2-й период
22:22
Максим Цыплаков
25:39
Энтони Дюклер
(Брок Нельсон, Кайл Палмиери)
28:36
Андерс Ли
(Александр Романов, Мэтью Барзал)
29:39
Кейси Сизикас
(Александр Романов, Бо Хорват)
31:36
Брок Нельсон
33:49
Ноэль Аччиари
(Мэтью Нието, Эрик Карлссон)
36:44
Эрик Карлссон
39:56
Рикард Ракелль
(Мэтт Грызлик, Евгений Малкин)
3-й период
54:43
Кейси Сизикас
(Симон Хольмстрем)
59:38
Андерс Ли
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Айлендерс
Питтсбург
НХЛ: таблица и календарь