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Овечкин считает, что сможет набрать оптимальную форму через несколько матчей НХЛ

В ночь на воскресенье Овечкин провел первый с 19 ноября матч в НХЛ, пропустив 16 игр из-за перелома малоберцовой кости.

Источник: AP 2024

ОТТАВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин будет полностью готов через несколько матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Комментарий Овечкина приводит пресс-служба клуба.

В ночь на воскресенье Овечкин провел первый с 19 ноября матч в НХЛ. Россиянин пропустил 16 матчей регулярного чемпионата из-за перелома малоберцовой кости. В гостевой встрече против «Торонто» (5:2) Овечкин отметился голом на 57-й минуте в пустые ворота, когда соперник сменил вратаря на шестого полевого игрока.

«Мне нужно найти ритм, почувствовать игру, шайбу, — сказал Овечкин. — Думаю, через пару игр буду готов полностью, главное — практика. У меня было не так много тренировок с командой, в игре все происходит так быстро, что нужно быть готовым, это отличается от тренировок. Я был сосредоточен на том, чтобы понять, как себя чувствую с шайбой, морально и физически, после первой смены понял, что все в порядке и могу играть. Приятно снова быть в деле».

После встречи с «Торонто» Овечкин довел количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 869. На счету Гретцки 894 заброшенные шайбы. В нынешнем сезоне Овечкин 16 раз поразил ворота соперников.

Торонто
2:5
1:2, 1:1, 0:2
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 13
29.12.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Scotiabank Arena, 19125 зрителей
Главные тренеры
Крэйг Беруби
Спенсер Карбери
Вратари
Мэтт Мюррей
(Мэтт Мюррей)
Логан Томпсон
1-й период
03:14
Джон Таварес
(Макс Пачиоретти, Симон Бенуа)
04:46
Эндрю Манджапане
(Хендрикс Лапьер)
08:54
Джейкоб Чикран
(Тревор ван Римсдайк, Тэйлор Рэддиш)
2-й период
28:10
Бобби Макманн
(Макс Доми, Митчелл Марнер)
29:53
Ник Дауд
(Эндрю Манджапане, Расмус Сандин)
35:41
Алексей Протас
3-й период
42:00
Пьер-Люк Дюбуа
51:17
Джейк Маккейб
52:36
Том Уилсон
(Джейкоб Чикран, Дилан Строум)
56:37
Александр Овечкин
(Алексей Протас, Пьер-Люк Дюбуа)
Лучшие игроки матча
Статистика
2
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
Торонто
НХЛ: таблица и календарь