Овечкин считает, что сможет набрать оптимальную форму через несколько матчей НХЛ

ОТТАВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин будет полностью готов через несколько матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Комментарий Овечкина приводит пресс-служба клуба.
В ночь на воскресенье Овечкин провел первый с 19 ноября матч в НХЛ. Россиянин пропустил 16 матчей регулярного чемпионата из-за перелома малоберцовой кости. В гостевой встрече против «Торонто» (5:2) Овечкин отметился голом на 57-й минуте в пустые ворота, когда соперник сменил вратаря на шестого полевого игрока.
«Мне нужно найти ритм, почувствовать игру, шайбу, — сказал Овечкин. — Думаю, через пару игр буду готов полностью, главное — практика. У меня было не так много тренировок с командой, в игре все происходит так быстро, что нужно быть готовым, это отличается от тренировок. Я был сосредоточен на том, чтобы понять, как себя чувствую с шайбой, морально и физически, после первой смены понял, что все в порядке и могу играть. Приятно снова быть в деле».
После встречи с «Торонто» Овечкин довел количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 869. На счету Гретцки 894 заброшенные шайбы. В нынешнем сезоне Овечкин 16 раз поразил ворота соперников.