Овечкин считает, что сможет набрать оптимальную форму через несколько матчей НХЛ

«Мне нужно найти ритм, почувствовать игру, шайбу, — сказал Овечкин. — Думаю, через пару игр буду готов полностью, главное — практика. У меня было не так много тренировок с командой, в игре все происходит так быстро, что нужно быть готовым, это отличается от тренировок. Я был сосредоточен на том, чтобы понять, как себя чувствую с шайбой, морально и физически, после первой смены понял, что все в порядке и могу играть. Приятно снова быть в деле».