За «Калгари» заброшенными шайбами отметились Микаэль Баклунд и Джонатан Юбердо, оформивший дубль голом в пустые ворота на последней секунде матча. Единственную шайбу в составе хозяев забросил нападающий Маклин Селебрини. Отметим отсутствие в составе «Калгари» российских хоккеистов Андрея Кузьменко и Даниила Мироманова. За «Шаркс» в запасе остался форвард Николай Коваленко. Российский вратарь «акул» Ярослав Аскаров отразил 30 бросков, пропустил два гола и был признан второй звездой матча.
30 сейвов Ярослава Аскарова не спасли «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Калгари»
В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сан-Хосе» и «Калгари».
Хоккей, НХЛ, Неделя 13
29.12.2024, 06:00 (МСК UTC+3)
SAP Center, 17435 зрителей
Главные тренеры
Райан Варсофски
Райан Гуска
Вратари
Ярослав Аскаров
(Ярослав Аскаров, Ярослав Аскаров)
Дастин Вольф
1-й период
04:40
Джонатан Юбердо
(Маккензи Уигар, Назем Кадри)
08:17
Нико Штурм
08:17
Нико Штурм
08:17
Брэйден Пачал
2-й период
21:52
Коннор Зари
23:04
Маклин Селебрини
(Александр Веннберг, Тайлер Тоффоли)
25:01
Тимоти Лильегрен
26:50
Микаэль Баклунд
(Назем Кадри, Расмус Андерссон)
29:31
Барклай Гудроу
3-й период
42:40
Мэтт Коронато
59:59
Джонатан Юбердо
Лучшие игроки матча
Статистика
11
Штрафное время
9
2
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит