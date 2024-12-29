30 сейвов Ярослава Аскарова не спасли «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Калгари»

За «Калгари» заброшенными шайбами отметились Микаэль Баклунд и Джонатан Юбердо, оформивший дубль голом в пустые ворота на последней секунде матча. Единственную шайбу в составе хозяев забросил нападающий Маклин Селебрини. Отметим отсутствие в составе «Калгари» российских хоккеистов Андрея Кузьменко и Даниила Мироманова. За «Шаркс» в запасе остался форвард Николай Коваленко. Российский вратарь «акул» Ярослав Аскаров отразил 30 бросков, пропустил два гола и был признан второй звездой матча.