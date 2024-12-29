Русский гений перепишет историю Америки? Кучеров уничтожил банду Панарина и готов встать рядом с Гретцки и Лемье

«Тампа» уверенно обыграла дома «Рейнджерс» (6:2), сумев великолепно использовать мощь своей спецбригады большинства. Главной действующей силой «Молний» в атаке стала связка Никиты Кучерова и Брейдена Пойнта: и россиянин, и канадец набрали по 3 (1+2) очка и обеспечили результат.
Кучеров открыл счет уже на третьей минуте, реализовав большинство. Этот гол стал для Никиты 16-м в сезоне, и по этому показателю он идет вровень с Александром Овечкиным, который в этот же игровой день триумфально вернулся после травмы.
На гол Кучерова ответил Артемий Панарин, для которого заброшенная шайба также стала 16-й. Но обстановка в нынешних «Рейнджерах» такова, что радоваться личной статистике нет никакого желания: команда валится все ниже, а отставка Питера Лавиолетта становится неизбежной.
Весь стадион «Тампы» скандировал известную кричалку «Василевский — лучший!» на протяжении матча, и голкипер «Лайтнинг» такое отношение болельщиков вполне оправдал. Андрей Василевский отразил 42 броска, а его визави Игорь Шестеркин пропустил 5 голов с 14 бросков. В предыдущей игре против «Нью-Джерси» «Синерубашечники» и вовсе бросили лишь 12 раз за игру.
Кучеров, великолепно отыграв очередной матч, вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сезона. В активе 31-летнего россиянина стало 53 (16+37) очка в 31 игре, он делит 2-е место в гонке самых результативных игроков с Леоном Драйзайтлем («Эдмонтон») и Микко Рантаненом («Колорадо»). Лидирует форвард «Лавин» Натан Маккиннон (60 очков).
«Иногда игра Кучерова и Пойнта — это настоящее читерство», — так охарактеризовала одну из комбинаций этой связки пресс-служба НХЛ в своих соцсетях.
Нынешний темп позволяет Кучерову набрать 140 очков за регулярный чемпионат. То есть ровно столько, сколько Никита набрал в прошлом сезоне. А людей в истории НХЛ, которые два чемпионата кряду выбивали отметку в 140 баллов, имеется всего двое — это Уэйн Гретцки и Марио Марио.
Леонид Михайлов