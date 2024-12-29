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Русский гений перепишет историю Америки? Кучеров уничтожил банду Панарина и готов встать рядом с Гретцки и Лемье

Никита в большущем порядке.

Источник: nhl.com

«Тампа» уверенно обыграла дома «Рейнджерс» (6:2), сумев великолепно использовать мощь своей спецбригады большинства. Главной действующей силой «Молний» в атаке стала связка Никиты Кучерова и Брейдена Пойнта: и россиянин, и канадец набрали по 3 (1+2) очка и обеспечили результат.

Кучеров открыл счет уже на третьей минуте, реализовав большинство. Этот гол стал для Никиты 16-м в сезоне, и по этому показателю он идет вровень с Александром Овечкиным, который в этот же игровой день триумфально вернулся после травмы.

На гол Кучерова ответил Артемий Панарин, для которого заброшенная шайба также стала 16-й. Но обстановка в нынешних «Рейнджерах» такова, что радоваться личной статистике нет никакого желания: команда валится все ниже, а отставка Питера Лавиолетта становится неизбежной.

Весь стадион «Тампы» скандировал известную кричалку «Василевский — лучший!» на протяжении матча, и голкипер «Лайтнинг» такое отношение болельщиков вполне оправдал. Андрей Василевский отразил 42 броска, а его визави Игорь Шестеркин пропустил 5 голов с 14 бросков. В предыдущей игре против «Нью-Джерси» «Синерубашечники» и вовсе бросили лишь 12 раз за игру.

Кучеров, великолепно отыграв очередной матч, вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сезона. В активе 31-летнего россиянина стало 53 (16+37) очка в 31 игре, он делит 2-е место в гонке самых результативных игроков с Леоном Драйзайтлем («Эдмонтон») и Микко Рантаненом («Колорадо»). Лидирует форвард «Лавин» Натан Маккиннон (60 очков).

«Иногда игра Кучерова и Пойнта — это настоящее читерство», — так охарактеризовала одну из комбинаций этой связки пресс-служба НХЛ в своих соцсетях.

Нынешний темп позволяет Кучерову набрать 140 очков за регулярный чемпионат. То есть ровно столько, сколько Никита набрал в прошлом сезоне. А людей в истории НХЛ, которые два чемпионата кряду выбивали отметку в 140 баллов, имеется всего двое — это Уэйн Гретцки и Марио Марио.

Леонид Михайлов

Тампа-Бэй
6:2
2:1, 3:0, 1:1
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 13
29.12.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Питер Лавиолетт
Вратари
Андрей Василевский
Игорь Шестеркин
(Джонатан Куик)
1-й период
01:46
Сэм Кэррик
02:27
Никита Кучеров
(Брэйден Пойнт, Джейк Гюнцель)
09:23
Артемий Панарин
(Адам Фокс, Винс Трочек)
17:05
Эрик Чернак
18:11
Райан Макдона
(Энтони Чирелли)
2-й период
23:35
Брэйден Пойнт
(Никита Кучеров)
24:50
Командный штраф
25:02
Энтони Чирелли
(Брэндон Хагель)
27:39
Сэм Кэррик
28:08
Брэйден Пойнт
(Никита Кучеров, Виктор Хедман)
30:30
Гейдж Гонсалвес
38:59
Сэм Кэррик
3-й период
40:13
Винс Трочек
(Райан Линдгрен)
48:18
Райлли Смит
49:29
Уильям Борген
50:45
Виктор Хедман
54:12
Ник Пол
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
10
5
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
0
2
Голы в меньшинстве
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй
Рейнджерс
НХЛ: таблица и календарь