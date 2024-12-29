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Семин назвал Овечкина инопланетянином

В ночь на воскресенье форвард «Вашингтона» провел первый матч после травмы и отметился голом в игре с «Торонто».

Источник: NHL.com

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий клуба «Вашингтон» Александр Овечкин является уникальным человеком, демонстрирующим высокий уровень игры. Такое мнение ТАСС высказал бывший партнер Овечкина по «Вашингтону», двукратный чемпион мира Александр Семин.

В ночь на воскресенье «Вашингтон» со счетом 5:2 победил «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин отметился заброшенной шайбой. Он провел первый матч в НХЛ с 19 ноября. Россиянин пропустил 16 матчей регулярного чемпионата из-за перелома малоберцовой кости.

«Я ничему не удивляюсь, когда речь идет об Александре. Может быть, у него уже немного не те скорости, но он один из тех, кто умеет бросать и сильно, и точно, — сказал Семин. — В своем возрасте (39 лет — прим. ТАСС) он показывает великолепную игру. Он уникальный человек, не с этой планеты, и все давно это знают».

Овечкин довел количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 869. На счету рекордсмена НХЛ канадца Уэйна Гретцки 894 заброшенные шайбы. В нынешнем сезоне Овечкин 16 раз поразил ворота соперников.

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