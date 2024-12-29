Семин назвал Овечкина инопланетянином

«Я ничему не удивляюсь, когда речь идет об Александре. Может быть, у него уже немного не те скорости, но он один из тех, кто умеет бросать и сильно, и точно, — сказал Семин. — В своем возрасте (39 лет — прим. ТАСС) он показывает великолепную игру. Он уникальный человек, не с этой планеты, и все давно это знают».