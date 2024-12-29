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Евгений Малкин и его жена Анна Кастерова отписались друг от друга в социальных сетях

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин и его жена Анна Кастерова отписались друг от друга в социальных сетях.

Источник: Соцсети

Супруги уже продолжительное время не публикуют совместных фотографий. Никаких официальных комментариев о возможном разводе не давалось.

Примечательно, что супруга хоккеиста не присутствовала на церемонии чествования Малкина в середине ноября. Россиянин отметился 500-й заброшенной шайбой и вместе со своими родителями и сыном стал участником торжественной церемонии перед домашним матчем «Питтсбурга».

В браке супруги живут уже восемь лет, а в мае 2016 года у них родился сын Никита. Летом 2024 года Кастерова работала ведущей на российских телеканалах.

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