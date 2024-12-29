В Америке молились на русского вундеркинда, а теперь его уничтожает тренер-деспот. Мичкова снова усадят в запас?

Действительно, не стоит забывать, что уровень интенсивности матчей НХЛ отличается от того, с чем сталкивался Матвей в КХЛ и других лигах. Во-первых, у него никогда не было такого количества игр и такой нагрузки. Во-вторых, в «Сочи», за который выступал Мичков, он и подумать не мог о том давлении и требованиях, которые есть сейчас в «Филадельфии», где россиянина встречали как мессию и собирались строить команду вокруг него.