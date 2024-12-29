В Америке молились на русского вундеркинда, а теперь его уничтожает тренер-деспот. Мичкова снова усадят в запас?

В Америке снова обсуждают игру Матвея Мичкова, только на этот раз повод не положительный. Молодая звезда «Филадельфии» попала в первый серьезный кризис в заокеанской карьере. Мичков не набирает очков на протяжении семи матчей. Причем «засухи» была результативная серия из пяти игр с десятью набранными очками. Ранее также был голевой спад из четырех встреч — в конце октября-начале ноября.
Ожидать стабильной игры от Матвея в первый сезон в НХЛ не приходилось, даже несмотря на его талант. Все-таки каждому, даже тому, кого с ранних лет называют вундеркиндом, нужно время для адаптации в лучшей лиге мира, идти по сезону стабильно, набирая балл за баллом в каждом из 82 матчей, в такой ситуации невозможно.
А пока с каждым матчем игровое время Мичкова все уменьшалось, хотя в стартовой заявке россиянин также выходил во втором звене. Сначала во встрече с «Питтсбургом» Матвей отыграл 11:27, практически не появляясь в третьем периоде, теперь в матче с «Анахаймом» и вовсе провел менее десяти минут — 9:01.
После игры главный тренер «Флайерз» Джон Торторелла публично рассказал о проблемах россиянина, отметив, что вполне может снова посадить Мичкова в запас:
«Его проблема заключалась в недостаточной интенсивности игры и уровне энергии. Ни катание, ни самоотдача не соответствовали нужному уровню. Уже перед перерывом было видно, что ему тяжело. Если потребуется, я приму решение вывести его из состава или оставить на скамейке на время. Это мое решение».
Действительно, не стоит забывать, что уровень интенсивности матчей НХЛ отличается от того, с чем сталкивался Матвей в КХЛ и других лигах. Во-первых, у него никогда не было такого количества игр и такой нагрузки. Во-вторых, в «Сочи», за который выступал Мичков, он и подумать не мог о том давлении и требованиях, которые есть сейчас в «Филадельфии», где россиянина встречали как мессию и собирались строить команду вокруг него.
И все-таки не стоит забывать, что характер у Мичкова достаточно трудный, а такое отношение тренера после того, как тебе позволяли многое и почти не говорили и слова поперек, дается тяжело. Главный соперник Матвея на данном этапе карьеры — он сам. И только от него будет зависеть, как быстро разрешится этот кризис.
А пока Мичков остается вторым по результативности в команде игроком. На счету Матвея 27 (11+16) очков. Впереди только Трэвис Конекны с 41 (16+25) результативным баллом. По голам и передачам россиянин также на втором месте после того же Конекны.
Помимо результативности Мичков также в лидерах по штрафным минутам. Проблема с дисциплиной на площадке у Матвея есть давно. Россиянин по этому показателю идет также на втором месте, правда от лидера отстает всего на минуту — впереди все тот же Конекны с 35 минутами штрафа.
Пока же у Матвея спад, им пользуется другая восходящая звезда лиги — Маклин Селебрини, с которым Мичков борется за «Колдер Трофи». На протяжении долгого времени россиянин был единоличным лидером в списке лучших новичков-бомбардиров, но теперь форвард «Сан-Хосе» сравнялся с Мичковым — у обоих по 27 очков. С учетом того, что Селебрини сыграл меньше матчей, прямо сейчас главным претендентом на престижную награду выглядит именно он.
Надежда Тонконог