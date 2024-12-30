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Овечкин забил во втором матче после травмы и сократил отставание от Гретцки до 24 голов

Российский нападающий принимает участие в игре с «Детройтом».

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 30 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Детройта».

Россиянин до этого вышел на лед в матче 29 декабря против «Торонто» после того, как 19 ноября в третьем периоде игры с «Ютой» (6:2) он получил перелом малоберцовой кости. Из-за повреждения хоккеист пропустил 16 матчей. Против «Торонто» капитан «Вашингтона» отметился заброшенной шайбой.

Овечкин довел количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 870. Он занимает второе место по этому показателю, уступая только канадскому форварду Уэйну Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы.

Счет после гола Овечкина стал 2:1 в пользу «Детройта».

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