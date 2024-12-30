Овечкин забил во втором матче после травмы и сократил отставание от Гретцки до 24 голов

Россиянин до этого вышел на лед в матче 29 декабря против «Торонто» после того, как 19 ноября в третьем периоде игры с «Ютой» (6:2) он получил перелом малоберцовой кости. Из-за повреждения хоккеист пропустил 16 матчей. Против «Торонто» капитан «Вашингтона» отметился заброшенной шайбой.