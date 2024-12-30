Овечкин сокрушил рекорд легенды Америки! Такого ветерана не было в истории НХЛ — он догонит Гретцки в этом сезоне?

Александр Овечкин продолжает свое триумфальное возвращение после травмы. В первом матче после отсутствия российский капитан «Вашингтона» смог забить в ворота «Торонто» — одного из своих любимых «клиентов» за всю карьеру. В той встрече игровое время Ови было ограничено 14-ю минутами, но уже в следующем матче с «Детройтом» Александр получил свою привычную порцию — более 20 минут.
Овечкин смог забить, но, в целом, игра «Вашингтона» оказалась неважной. «Столичные» уступали на протяжении всего матча, а провальное начало не позволило организовать погоню и пополнить копилку очками. У «Ред Уингз» голевым дублем отметился Алекс Дебринкэт, а в большинстве отличился Патрик Кейн, которого вместе с Владимиром Тарасенко называли главным разочарованием в команде на старте сезона.
Гол Овечкина, забитый при счете 2:0 в пользу «Красных крыльев», подарил было надежду болельщикам «Вашингтона», но использовать его как импульс партнеры не смогли. Овечкин забросил 17 шайб в своих первых 20 матчах сезона в возрасте 39 лет и побил рекорд 18-летней давности Брэндана Шэнахана по голам в возрасте 36 лет и старше в первых 20 играх регулярного чемпионата. Шэнахан в сезоне-2006/2007 забил 15 голов в первых 20 играх регулярки — тогда ему было 37 лет. Просто констатируем — такого ветерана-снайпера в истории НХЛ не было никогда!
Вратарь «Детройта» Алекс Лайон, кстати, пропустил от Овечкина в четвертый раз за карьеру.
Отставание от рекорда Уэйна Гретцки в гонке лучших снайперов сократилось до 24 шайб. Александр мог забить еще, он был максимально активен — чего стоят хотя бы 8 бросков в створ, но сменивший тренера «Детройт» сыграл на удивление дисциплинированно и грамотно.
На счету Овечкина теперь 7 голов в последних четырех матчах, соскучившийся по хоккею Ови явно хочет решить вопрос со снайперским рекордом уже в нынешнем сезоне.
Автор: Леонид Михайлов