Овечкин сокрушил рекорд легенды Америки! Такого ветерана не было в истории НХЛ — он догонит Гретцки в этом сезоне?

Гол Овечкина, забитый при счете 2:0 в пользу «Красных крыльев», подарил было надежду болельщикам «Вашингтона», но использовать его как импульс партнеры не смогли. Овечкин забросил 17 шайб в своих первых 20 матчах сезона в возрасте 39 лет и побил рекорд 18-летней давности Брэндана Шэнахана по голам в возрасте 36 лет и старше в первых 20 играх регулярного чемпионата. Шэнахан в сезоне-2006/2007 забил 15 голов в первых 20 играх регулярки — тогда ему было 37 лет. Просто констатируем — такого ветерана-снайпера в истории НХЛ не было никогда!