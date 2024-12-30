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Овечкин сокрушил рекорд легенды Америки! Такого ветерана не было в истории НХЛ — он догонит Гретцки в этом сезоне?

Но «Столичные» неожиданно уступили «Детройту».

Источник: NHL.com

Александр Овечкин продолжает свое триумфальное возвращение после травмы. В первом матче после отсутствия российский капитан «Вашингтона» смог забить в ворота «Торонто» — одного из своих любимых «клиентов» за всю карьеру. В той встрече игровое время Ови было ограничено 14-ю минутами, но уже в следующем матче с «Детройтом» Александр получил свою привычную порцию — более 20 минут.

Овечкин смог забить, но, в целом, игра «Вашингтона» оказалась неважной. «Столичные» уступали на протяжении всего матча, а провальное начало не позволило организовать погоню и пополнить копилку очками. У «Ред Уингз» голевым дублем отметился Алекс Дебринкэт, а в большинстве отличился Патрик Кейн, которого вместе с Владимиром Тарасенко называли главным разочарованием в команде на старте сезона.

Гол Овечкина, забитый при счете 2:0 в пользу «Красных крыльев», подарил было надежду болельщикам «Вашингтона», но использовать его как импульс партнеры не смогли. Овечкин забросил 17 шайб в своих первых 20 матчах сезона в возрасте 39 лет и побил рекорд 18-летней давности Брэндана Шэнахана по голам в возрасте 36 лет и старше в первых 20 играх регулярного чемпионата. Шэнахан в сезоне-2006/2007 забил 15 голов в первых 20 играх регулярки — тогда ему было 37 лет. Просто констатируем — такого ветерана-снайпера в истории НХЛ не было никогда!

Вратарь «Детройта» Алекс Лайон, кстати, пропустил от Овечкина в четвертый раз за карьеру.

Отставание от рекорда Уэйна Гретцки в гонке лучших снайперов сократилось до 24 шайб. Александр мог забить еще, он был максимально активен — чего стоят хотя бы 8 бросков в створ, но сменивший тренера «Детройт» сыграл на удивление дисциплинированно и грамотно.

На счету Овечкина теперь 7 голов в последних четырех матчах, соскучившийся по хоккею Ови явно хочет решить вопрос со снайперским рекордом уже в нынешнем сезоне.

Автор: Леонид Михайлов

Детройт
4:2
4:1, 0:0, 0:1
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 14
30.12.2024, 01:00 (МСК UTC+3)
Little Caesars Arena, 19515 зрителей
Главные тренеры
Тодд Маклеллан
Спенсер Карбери
Вратари
Алекс Лайон
Чарли Линдгрен
1-й период
03:19
Алекс Дебринкэт
(Бен Чиаро, Мориц Зайдер)
05:33
Ларс Эллер
06:44
Патрик Кейн
(Эрик I Густафссон, Лукас Раймонд)
09:28
Алексей Протас
12:04
Александр Овечкин
(Джейкоб Чикран, Коннор Макмайкл)
12:35
Алекс Дебринкэт
(Патрик Кейн, Эндрю Копп)
14:18
Лукас Раймонд
(Джозеф Велено, Дилан Ларкин)
15:13
Лукас Раймонд
15:13
Дилан Строум
2-й период
20:00
Брендон Духайм
23:13
Симон Эдвинссон
28:35
Джастин Холл
30:17
Командный штраф
3-й период
50:27
Ник Дауд
(Тэйлор Рэддиш, Брендон Духайм)
58:32
Симон Эдвинссон
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
Детройт
НХЛ: таблица и календарь