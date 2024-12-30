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Нападающий «Филадельфии» Мичков прервал серию из семи матчей без очков в НХЛ

Его команда проиграла «Лос-Анджелесу» со счетом 4:5.

Источник: Ronald Martinez/Getty Images

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. «Филадельфия» проиграла «Лос-Анджелесу» со счетом 4:5 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кевин Фиала (6-я минута), Адриан Кемпе (17), Уоррен Фёгеле (36), Анже Копитар (47, 49).

У проигравших отличились Тайсон Фёрстер (9), Скотт Лоутон (15), Матвей Мичков (32) и Джоэль Фараби (34).

Мичков также записал на свой счет результативный пас. Россиянин прервал серию из семи матчей без очков. Всего на счету российского нападающего «Филадельфии», который проводит первый сезон в НХЛ, 29 очков (12 голов + 17 передач) в 35 матчах. Он является лидером по числу результативных действий среди новичков в нынешнем регулярном чемпионате.

«Лос-Анджелес» занимает второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 47 очков в 36 матчах. «Филадельфия» идет на шестой позиции Столичного дивизиона с 36 очками после 37 встреч. В следующем матче «Лос-Анджелес» примет «Нью-Джерси» 2 января, «Филадельфия» днем ранее сыграет в гостях против «Сан-Хосе».

«Вегас» в родных стенах одолел «Калгари» (3:0), вратарь хозяев Илья Самсонов отразил 31 бросок и впервые в сезоне сыграл «на ноль». Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев отметился результативной передачей. «Даллас» на выезде оказался сильнее «Чикаго» (5:1), у гостей 2 (1+1) очка набрал нападающий Евгений Дадонов. «Миннесота» дома уступила «Оттаве» (1:3), лучший бомбардир хозяев нападающий Кирилл Капризов пропустил вторую встречу подряд из-за травмы.

Лос-Анджелес
5:4
2:2, 1:2, 2:0
Филадельфия
Хоккей, НХЛ, Неделя 14
30.12.2024, 05:00 (МСК UTC+3)
Crypto.cоm Arena, 18145 зрителей
Главные тренеры
Джим Хиллер
Джон Торторелла
Вратари
Давид Риттих
Алексей Колосов
(Алексей Колосов)
1-й период
05:14
Кевин Фиала
(Алекс Лафферье, Филлип Дано)
06:43
Кайл Берроуз
06:43
Ноа Кэйтс
08:17
Тайсон Форстер
(Кэмерон Йорк, Трэвис Санхейм)
14:09
Скотт Лотон
(Морган Фрост, Матвей Мичков)
16:54
Адриан Кемпе
(Бренд Кларк, Александр Тюркотт)
2-й период
31:03
Матвей Мичков
(Скотт Лотон, Расмус Ристолайнен)
33:42
Джоэл Фараби
(Гарнет Хэтэуэй, Райан Пелинг)
35:04
Уоррен Фогеле
3-й период
46:44
Анже Копитар
(Куинтон Байфилд, Якоб Мовераре)
48:50
Трэвис Санхейм
48:55
Анже Копитар
(Адриан Кемпе)
51:39
Куинтон Байфилд
51:39
Матвей Мичков
53:22
Адриан Кемпе
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
6
1
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Филадельфия
Лос-Анджелес
НХЛ: таблица и календарь