Нападающий «Филадельфии» Мичков прервал серию из семи матчей без очков в НХЛ

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. «Филадельфия» проиграла «Лос-Анджелесу» со счетом 4:5 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кевин Фиала (6-я минута), Адриан Кемпе (17), Уоррен Фёгеле (36), Анже Копитар (47, 49).
У проигравших отличились Тайсон Фёрстер (9), Скотт Лоутон (15), Матвей Мичков (32) и Джоэль Фараби (34).
Мичков также записал на свой счет результативный пас. Россиянин прервал серию из семи матчей без очков. Всего на счету российского нападающего «Филадельфии», который проводит первый сезон в НХЛ, 29 очков (12 голов + 17 передач) в 35 матчах. Он является лидером по числу результативных действий среди новичков в нынешнем регулярном чемпионате.
«Лос-Анджелес» занимает второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 47 очков в 36 матчах. «Филадельфия» идет на шестой позиции Столичного дивизиона с 36 очками после 37 встреч. В следующем матче «Лос-Анджелес» примет «Нью-Джерси» 2 января, «Филадельфия» днем ранее сыграет в гостях против «Сан-Хосе».
«Вегас» в родных стенах одолел «Калгари» (3:0), вратарь хозяев Илья Самсонов отразил 31 бросок и впервые в сезоне сыграл «на ноль». Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев отметился результативной передачей. «Даллас» на выезде оказался сильнее «Чикаго» (5:1), у гостей 2 (1+1) очка набрал нападающий Евгений Дадонов. «Миннесота» дома уступила «Оттаве» (1:3), лучший бомбардир хозяев нападающий Кирилл Капризов пропустил вторую встречу подряд из-за травмы.