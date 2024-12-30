Нападающий «Филадельфии» Мичков прервал серию из семи матчей без очков в НХЛ

Мичков также записал на свой счет результативный пас. Россиянин прервал серию из семи матчей без очков. Всего на счету российского нападающего «Филадельфии», который проводит первый сезон в НХЛ, 29 очков (12 голов + 17 передач) в 35 матчах. Он является лидером по числу результативных действий среди новичков в нынешнем регулярном чемпионате.