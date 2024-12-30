Русский вундеркинд поразил Америку хитрым трюком! Мичкова ругали, а он прервал черную серию голом из-за ворот

«Почему я посадил Матвея в третьем периоде матча с “Анахаймом”? Катание, энергия — сейчас этого просто нет. Вы видели, что до рождественской паузы у него были игровые проблемы. Если будет нужно убрать его из состава или посадить на скамейку на период — я это сделаю. Это было мое решение», — сказал Торторелла, и такие слова вряд ли кому-то могли понравиться.