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Русский вундеркинд поразил Америку хитрым трюком! Мичкова ругали, а он прервал черную серию голом из-за ворот

Долгожданные два очка в копилке Матвея.

Источник: Ronald Martinez/Getty Images

Для новичка «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова продолжаются «американские горки» имени Джона Тортореллы. Перед выездным матчем против «Лос-Анджелеса» российский новобранец на протяжении 7 встреч подряд не набирал очков, но имел 34 минуты штрафа в 34 матчах.

В составе «Флайерз» больше штрафных минут было только у форварда Трэвиса Конекны (35), а среди новичков лиги более недисциплинированно играл лишь защитник «Юты» Маверик Ламурье — 42 минуты штрафа в 15 играх. Разумеется, это не осталось без внимания со стороны строго наставника «Флайерз» Джона Тортореллы.

«Почему я посадил Матвея в третьем периоде матча с “Анахаймом”? Катание, энергия — сейчас этого просто нет. Вы видели, что до рождественской паузы у него были игровые проблемы. Если будет нужно убрать его из состава или посадить на скамейку на период — я это сделаю. Это было мое решение», — сказал Торторелла, и такие слова вряд ли кому-то могли понравиться.

Источник: AP 2024

Мичкову надо было чем-то отвечать и он ответил лучшим способом — забил.

Во втором периоде встречи с «Лос-Анджелесом» Матвей забросил шайбу, причем сделал это броском из-за линии ворот. Россиянин бросил в щиток голкипера «Лос-Анджелеса» Давида Риттиха, после чего она срикошетила за линию.

Чуть раньше Мичков ассистировал Скотту Лоутону, но два балла, набранные российским вундеркиндом, не помогли «Летчикам» одержать победу. В середине второго периода «Филадельфия» вела со счетом 4:2, но затем пропустила от Уоррена Фогеле, а в третьей двадцатиминутки у «Королей» дублем отличился Анже Копитар. Как итог — победа «Кингз» со счетом 5:4.

Для строгого Тортса такое поражение — очередной повод для репрессий. При этом, Мичков в третьем периоде сыграл 7 смен, выйдя, в том числе, и на последней минуте. Это можно считать хорошим знаком, хотя с Тортореллой нельзя ни в чем быть уверенным.

Автор: Леонид Михайлов

Лос-Анджелес
5:4
2:2, 1:2, 2:0
Филадельфия
Хоккей, НХЛ, Неделя 14
30.12.2024, 05:00 (МСК UTC+3)
Crypto.cоm Arena, 18145 зрителей
Главные тренеры
Джим Хиллер
Джон Торторелла
Вратари
Давид Риттих
Алексей Колосов
(Алексей Колосов)
1-й период
05:14
Кевин Фиала
(Алекс Лафферье, Филлип Дано)
06:43
Кайл Берроуз
06:43
Ноа Кэйтс
08:17
Тайсон Форстер
(Кэмерон Йорк, Трэвис Санхейм)
14:09
Скотт Лотон
(Морган Фрост, Матвей Мичков)
16:54
Адриан Кемпе
(Бренд Кларк, Александр Тюркотт)
2-й период
31:03
Матвей Мичков
(Скотт Лотон, Расмус Ристолайнен)
33:42
Джоэл Фараби
(Гарнет Хэтэуэй, Райан Пелинг)
35:04
Уоррен Фогеле
3-й период
46:44
Анже Копитар
(Куинтон Байфилд, Якоб Мовераре)
48:50
Трэвис Санхейм
48:55
Анже Копитар
(Адриан Кемпе)
51:39
Куинтон Байфилд
51:39
Матвей Мичков
53:22
Адриан Кемпе
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
6
1
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Лос-Анджелес
Филадельфия
НХЛ: таблица и календарь