Русский вундеркинд поразил Америку хитрым трюком! Мичкова ругали, а он прервал черную серию голом из-за ворот

Для новичка «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова продолжаются «американские горки» имени Джона Тортореллы. Перед выездным матчем против «Лос-Анджелеса» российский новобранец на протяжении 7 встреч подряд не набирал очков, но имел 34 минуты штрафа в 34 матчах.
В составе «Флайерз» больше штрафных минут было только у форварда Трэвиса Конекны (35), а среди новичков лиги более недисциплинированно играл лишь защитник «Юты» Маверик Ламурье — 42 минуты штрафа в 15 играх. Разумеется, это не осталось без внимания со стороны строго наставника «Флайерз» Джона Тортореллы.
«Почему я посадил Матвея в третьем периоде матча с “Анахаймом”? Катание, энергия — сейчас этого просто нет. Вы видели, что до рождественской паузы у него были игровые проблемы. Если будет нужно убрать его из состава или посадить на скамейку на период — я это сделаю. Это было мое решение», — сказал Торторелла, и такие слова вряд ли кому-то могли понравиться.
Мичкову надо было чем-то отвечать и он ответил лучшим способом — забил.
Во втором периоде встречи с «Лос-Анджелесом» Матвей забросил шайбу, причем сделал это броском из-за линии ворот. Россиянин бросил в щиток голкипера «Лос-Анджелеса» Давида Риттиха, после чего она срикошетила за линию.
Чуть раньше Мичков ассистировал Скотту Лоутону, но два балла, набранные российским вундеркиндом, не помогли «Летчикам» одержать победу. В середине второго периода «Филадельфия» вела со счетом 4:2, но затем пропустила от Уоррена Фогеле, а в третьей двадцатиминутки у «Королей» дублем отличился Анже Копитар. Как итог — победа «Кингз» со счетом 5:4.
Для строгого Тортса такое поражение — очередной повод для репрессий. При этом, Мичков в третьем периоде сыграл 7 смен, выйдя, в том числе, и на последней минуте. Это можно считать хорошим знаком, хотя с Тортореллой нельзя ни в чем быть уверенным.
Автор: Леонид Михайлов