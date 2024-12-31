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Юбилейный балл Панарина не спас «Рейнджерс» от очередного поражения в НХЛ

Передача Панарина не помогла «Рейнджерс» избежать поражения в матче с «Флоридой».

Источник: Luke Hales/Getty Images

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» потерпели поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флориды Пантерз».

Встреча, которая состоялась в Санрайзе, завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:3 (2:0, 1:2, 2:1). В составе «Флориды» шайбы забросили Ээту Луостаринен (4-я минута), Мэки Самоскевич (6), Йеспер Боквист (37, 52) и Александр Барков (60). У гостей авторами голов стали Филип Хитил (35), Райан Линдгрен (37) и Крис Крайдер (46).

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевой передачей и достиг отметки в 500 очков в качестве игрока «синерубашечников». Панарин стал 14-м игроком в истории клуба, кому удалось набрать 500 баллов в составе команды из Нью-Йорка.

Также 33-летний российский форвард установил новый клубный рекорд, быстрее всех набрав 500 результативных баллов и превзойдя по этому показателю Марка Мессье, который достиг отметки в 500 очков в стане «синерубашечников» за 406 матчей. Всего в 384 матчах за «Рейнджерс» Панарин забросил 165 шайб и сделал 335 передач.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 33 броска из 36 и был признан второй звездой матча. Защитник «Пантерз» Дмитрий Куликов отличился результативной передачей. Изначально Куликов был записан в протоколе в качестве автора второго гола «Флориды», однако впоследствии в статистику матча были внесены изменения, и шайба была переписана на Самоскевича. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин совершил 21 сейв после 25 бросков.

«Флорида» одержала пятую победу в последних семи матчах чемпионата НХЛ. «Рейнджерс» потерпели девятое поражение в последних 11 играх.

Флорида
5:3
2:0, 1:2, 2:1
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 14
31.12.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 19556 зрителей
Главные тренеры
Пол Морис
Питер Лавиолетт
Вратари
Сергей Бобровский
Игорь Шестеркин
1-й период
03:04
Эту Луостаринен
(Густав Форслинг)
05:21
Маки Самоскевич
(Дмитрий Куликов, Увис Балинскис)
05:21
Командный штраф
08:45
Эй Джей Грир
08:45
Алексис Лафренье
08:45
Алексис Лафренье
14:40
Александр Барков
2-й период
23:44
Командный штраф
31:06
Бретт Берард
34:25
Филип Хытил
(Бретт Берард)
36:17
Райан Линдгрен
(Адам Фокс, Сэм Кэррик)
36:55
Йеспер Боквист
(Увис Балинскис, Антон Лунделл)
37:24
Райан Линдгрен
3-й период
44:56
Картер Верхэге
45:19
Крис Крайдер
(Артемий Панарин, Винс Трочек)
46:50
Аарон Экблад
51:38
Йеспер Боквист
(Адам Боквист)
57:10
Мэттью Ткачак
59:23
Александр Барков
Лучшие игроки матча
Статистика
12
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
5
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Флорида
Рейнджерс
НХЛ: таблица и календарь