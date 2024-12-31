Юбилейный балл Панарина не спас «Рейнджерс» от очередного поражения в НХЛ

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» потерпели поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флориды Пантерз».
Встреча, которая состоялась в Санрайзе, завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:3 (2:0, 1:2, 2:1). В составе «Флориды» шайбы забросили Ээту Луостаринен (4-я минута), Мэки Самоскевич (6), Йеспер Боквист (37, 52) и Александр Барков (60). У гостей авторами голов стали Филип Хитил (35), Райан Линдгрен (37) и Крис Крайдер (46).
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевой передачей и достиг отметки в 500 очков в качестве игрока «синерубашечников». Панарин стал 14-м игроком в истории клуба, кому удалось набрать 500 баллов в составе команды из Нью-Йорка.
Также 33-летний российский форвард установил новый клубный рекорд, быстрее всех набрав 500 результативных баллов и превзойдя по этому показателю Марка Мессье, который достиг отметки в 500 очков в стане «синерубашечников» за 406 матчей. Всего в 384 матчах за «Рейнджерс» Панарин забросил 165 шайб и сделал 335 передач.
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 33 броска из 36 и был признан второй звездой матча. Защитник «Пантерз» Дмитрий Куликов отличился результативной передачей. Изначально Куликов был записан в протоколе в качестве автора второго гола «Флориды», однако впоследствии в статистику матча были внесены изменения, и шайба была переписана на Самоскевича. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин совершил 21 сейв после 25 бросков.
«Флорида» одержала пятую победу в последних семи матчах чемпионата НХЛ. «Рейнджерс» потерпели девятое поражение в последних 11 играх.