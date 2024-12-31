Юбилейный балл Панарина не спас «Рейнджерс» от очередного поражения в НХЛ

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 33 броска из 36 и был признан второй звездой матча. Защитник «Пантерз» Дмитрий Куликов отличился результативной передачей. Изначально Куликов был записан в протоколе в качестве автора второго гола «Флориды», однако впоследствии в статистику матча были внесены изменения, и шайба была переписана на Самоскевича. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин совершил 21 сейв после 25 бросков.