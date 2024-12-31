Панарин набрал 500 очков за «Рейнджерс»! Но и это не спасло команду от очередного поражения

У «Флориды» в этом сезоне проблем с набором очков нет — команда на первой строчке Атлантического дивизиона. Может быть, не хватает большой разницы забитых и пропущенных, как у той же «Тампы», но статус чемпиона команда пока оправдывает. А «Рейнджерс» продолжают искать путь к спасению и выходу из пике, в котором находятся уже больше месяца — с 21 ноября они одержали только четыре победы, а поражение против «Пантерз» стало для них 15-м за это время. Несмотря на это, чрезвычайно медленно, отрывками, но игра выправляется. Этот матч, несмотря на ноль очков, тому доказательство.