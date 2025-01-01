Гениальный белорус! «Бостон» остановил Овечкина, но «Вашингтону» вовремя помог Протас

Впрочем, в третьем периоде игра несколько подуспокоилась. В середине двадцатиминутки Никита Задоров попытался ещё разжечь — и получил удаление. Удивительно, но у российского защитника получилось! Эти две минуты штрафа выдались просто огненными. Сначала Чарли Макэвой в чужой зоне столкнулся с Чикраном, попав сопернику точно в колено — судьи промолчали. Потом Овечкин несколько раз разрядил свой щелчок (хоть и неудачно). А под занавес штрафного времени у ворот «Вашингтона» и вовсе произошла потасовка. Наиболее активное участие в ней приняли Эндрю Манджапане и Брэндон Карло, устроившие драку.