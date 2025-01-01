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Александр Овечкин обратился к фанатам с новогодним поздравлением

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поздравил фанатов с наступившим Новым годом.

Источник: Getty Images

"Дорогие болельщики, 2024 год выдался непростым для всех нас — были взлёты и падения, разочарования и искренняя радость! В каждый из этих моментов я ощущал вашу поддержку, за что очень благодарен! Спасибо каждому из вас!

В новом, 2025 году желаю вам здоровья, счастья, личных успехов и наших общих побед! Надеюсь, что вы останетесь рядом и будете и дальше поддерживать! А я буду двигаться шаг за шагом и радовать вас своей игрой. Ещё раз спасибо! С Новым годом!" — приводит слова Овечкина официальный телеграм-канал команды Александра.

Всего в нынешнем сезоне российский суперфорвард провёл 21 матч, в которых набрал 27 (17+10) очков. На данный момент он отстаёт на 24 шайбы от исторического снайперского рекорда Уэйна Гретцки в регулярках НХЛ.

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