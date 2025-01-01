Александр Овечкин обратился к фанатам с новогодним поздравлением

В новом, 2025 году желаю вам здоровья, счастья, личных успехов и наших общих побед! Надеюсь, что вы останетесь рядом и будете и дальше поддерживать! А я буду двигаться шаг за шагом и радовать вас своей игрой. Ещё раз спасибо! С Новым годом!" — приводит слова Овечкина официальный телеграм-канал команды Александра.