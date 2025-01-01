Главный талант после Мичкова уехал в Америку. Он разругался с «Динамо», хотя клуб пытался ему помочь

В итоге Рябкин выбрал путь, от которого его многие отговаривали. В клубе (да и я тоже) пытались донести до хоккеиста, что тут не враги, что ему готовы помочь, если он сам начнет делать то, что от него просят. Но в Америке он превратится в одного из многих и там никто не будет с ним носиться, как делали это в России. Ну представьте, Рябкин захотел играть в ВХЛ — ему дали эту возможность. Придумал вернуться в МХЛ — форварда перевели. Для Северной Америки такое поведение — дикость.