«Жадный русский»: как наши хоккеисты бастовали в США

Яшин и прежде не стеснялся обсуждать с руководством «Оттавы» свою зарплату, а после успешной забастовки Павла Буре, который получил, что хотел, капитан «Сенаторс» решил, что и ему стоит пойти на крайние меры. Конечно, он пытался договориться с «сенаторами» по-мирному, попросив контракт, который бы сделал его одним из самых богатых игроков НХЛ. И основания для этого у Алексея тоже были — весной 1999-го он окончательно закрепился в пятерке лучших центров лиги, побил личные рекорды результативности, а в голосовании за «Харт Трофи» (приз самого ценного игрока) уступил только Яромиру Ягру. За все это «Оттава» платила ему 3,3 млн долларов в год, то есть в 2,5−3 раза меньше, чем хоккеистам его уровня.