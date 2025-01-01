«Жадный русский»: как наши хоккеисты бастовали в США

Сергей Федоров, в сезоне-1997/98
Пожалуй, именно Федоров стал первой звездой из России, бросившей вызов владельцу клуба НХЛ. Непродолжительные забастовки до этого были у Алексея Жамнова, Алексея Яшина, Сергея Гончара и Александра Могильного, но чаще всего они завершались к началу сезона или захватывали максимум месяц-полтора. Переговоры между Федоровым и «Детройтом» длились до конца февраля, то есть 59 игр «регулярки».
За это время на Федорова вылили несколько ведер слухов, обвинений в жадности и прочих гадостей, а одна из газет Детройта написала, что место хоккея в голове Сергея прочно заняла 16-летняя Анна Курникова. Федоров отвечал с привычным ему хладнокровием.
«Если потребуется, я пропущу весь сезон. Кен Драйден в 70-х сделал то же самое и получил свои деньги. Но дело не в деньгах, а в том, во что я верю», — говорил он.
Вполне возможно, забастовка Федорова продлилась бы дольше, чем полгода, но вмешалась целая цепочка событий. Перед Олимпиадой в Нагано травмы получили несколько игроков сборной России. Главный тренер команды Владимир Юрзинов был вынужден включить в состав именно Сергея, хотя до Игр нападающий долгое время не выходил на лед в официальных матчах. Несмотря на это, Федоров находился в отличной форме и стал одним из лучших на Олимпийских играх. «Детройт» понимал, что без своего ведущего центра ему будет тяжело в плей-офф, и когда возник риск потерять Сергея, владельцы клуба согласились платить столько, сколько от них требовали.
И Федоров не подвел. За следующие пять лет Кубок Стэнли еще дважды побывал в Детройте. Во многом благодаря яркой и очень полезной игре Сергея.
Павел Буре, в сезоне-1998/99
Ему потребовалось всего несколько смен, чтобы стать новым кумиром болельщиков «Ванкувера». Поначалу их роман складывался очень успешно. Буре много и красиво забивал, выигрывал индивидуальные награды и подписывал выгодные рекламные контракты, а «Кэнакс» даже вышли в финал Кубка Стэнли, где до последнего боролись с «Рейнджерс». Но когда речь зашла о продлении соглашения с Павлом и увеличении его зарплаты, начались проблемы.
Пресса сделала из Буре главным виновником поражения в плей-офф, хотя именно он тащил команду за собой. СМИ стали пускать байки про связь игрока с русской мафией, а известный комментатор Дон Черри обвинил хоккеиста в том, что он ставит деньги выше всего остального. К тому же сам Павел получил серьезную травму колена, из-за которой пропустил большую часть сезона-1995/96, а по возвращению забросил всего 23 шайбы вместо привычных 50.
Буре рассказывал, что именно в этот момент ждал поддержки от клуба, но ее не дождался, что повлияло на его следующее решение. После невероятного сезона-1997/98 (51 гол в чемпионате НХЛ и еще девять шайб на Олимпиаде в Нагано) Павел заявил, что больше не будет играть за «Ванкувер» и попросил клуб обменять его. Буре сообщил, что готов оставаться вне игры столько, сколько потребуется. «Кэнакс» отстранили нападающего и лишили его зарплаты, но Буре свое слово сдержал и больше не сыграл за канадскую команду.
Забастовка продолжалась до января 1999 года, когда провалившийся без Павла «Ванкувер» обменял свою бывшую звезду во «Флориду». В общей сложности Буре лишился около четырех млн долларов, но новый огромный контракт с «Пантерс» быстро покрыл эти потери. А в хоккейном плане Буре совсем не потерял. Он выдал еще два потрясающих сезона с 58 и 59 голами, дважды став лучшим снайпером НХЛ.
Алексей Яшин, в сезоне-1999/00
Яшин и прежде не стеснялся обсуждать с руководством «Оттавы» свою зарплату, а после успешной забастовки Павла Буре, который получил, что хотел, капитан «Сенаторс» решил, что и ему стоит пойти на крайние меры. Конечно, он пытался договориться с «сенаторами» по-мирному, попросив контракт, который бы сделал его одним из самых богатых игроков НХЛ. И основания для этого у Алексея тоже были — весной 1999-го он окончательно закрепился в пятерке лучших центров лиги, побил личные рекорды результативности, а в голосовании за «Харт Трофи» (приз самого ценного игрока) уступил только Яромиру Ягру. За все это «Оттава» платила ему 3,3 млн долларов в год, то есть в 2,5−3 раза меньше, чем хоккеистам его уровня.
До обмена, как в случае с Буре, стороны не договорились. Дело дошло до арбитражного суда, который обязал Алексея отработать контракт с «Сенаторс» до конца. Хоккеист должен был провести еще один год в столице Канады. Яшин пропустил целый сезон, но после такой паузы не стал играть хуже. Болельщики освистали его в первой игре после возвращения, нападающего лишили капитанской повязки, но он все равно набрал 88 очков в сезоне-2000/01, а потом добился обмена в «Айлендерс» и высокой зарплаты. Жаль, что пропущенное из-за забастовки время было не вернуть. Яшин находился на пике карьеры! Кто знает, каких бы результатов он добился, если бы договорился с «Оттавой» сразу.
Николай Хабибулин, в сезоне-1999/00 и 2000/01
Забастовка Хабибулина освещалась в прессе не так подробно, как дело Яшина, а ведь так долго, как вратарь сборной России и «Финикса», среди российских игроков в НХЛ не бастовал никто. В общей сложности Николай пропустил без малого два сезона. Причина стандартная — деньги. «Койотис» были готовы повысить зарплату Хабибулину в два раза, а он и его агент хотели не три, а четыре млн в год и длительный контракт. Такие запросы вратаря возмутили руководство «Финикса», началась длительная игра нервов. Хабибулин не мог играть в другом клубе НХЛ, так как права на него принадлежали «Койотис», а те не хотели отпускать его.
Лед тронулся только весной 2001 года, когда Хабибулина обменяли в клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг».
«Я был абсолютно прав, заняв столь жесткую позицию. Я доказал, что с легионерами из Европы в Северной Америке должны считаться», — заявлял тогда Николай.
Как показало время, он со своим решением не ошибся. В 2002 году Хабибулин стал лучшим вратарем Олимпиады и завоевал бронзовую медаль, еще через два года он выиграл Кубок Стэнли в составе «Тампы», а уже потом получил большой контракт с «Чикаго».
Вадим Кузнецов