Стало известно, когда Капризов может выйти на лед после травмы

По информации источника, в ближайших играх с «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролиной Харрикейнз» будет заявлен другой нападающий, а Капризов останется в резерве до полного восстановления. Таким образом, полноценно выйти на лёд Капризов может 8 января во встрече с «Сент-Луис Блюз».