Кирилл Капризов стал лучшим снайпером 2024 года в НХЛ

Столько же голов в минувшем календарном году забил нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Райнхарт, с которым россиянин разделил звание лучшего снайпера.
Третье место в данном рейтинге занял канадский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт, забивший 52 гола.
Четвёртую строчку с 51 шайбой разделили немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль и американский бомбардир «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс.
Из россиян в десятку попал Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс», в активе которого 42 шайбы.