«Лос-Анджелес» Гаврикова всухую обыграл «Нью-Джерси» в матче НХЛ

Вратарь «Кинз» Дарси Кемпер отразил все 33 броска по своим воротам и оформил свой второй шатаут в текущем сезоне и 33-й в карьере в НХЛ. Российский защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков результативными действиями не отметился.