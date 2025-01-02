«Лос-Анджелес» Гаврикова всухую обыграл «Нью-Джерси» в матче НХЛ

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. «Лос-Анджелес Кингз» дома обыграл «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в пользу хозяев. Шайбы забросили Андре Ли (27-я минута), Куинтон Байфилд (52) и Адриан Кемпе (56).
Вратарь «Кинз» Дарси Кемпер отразил все 33 броска по своим воротам и оформил свой второй шатаут в текущем сезоне и 33-й в карьере в НХЛ. Российский защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков результативными действиями не отметился.
«Лос-Анджелес» (49 очков) занимает второе место в Тихоокеанском дивизионе. «Нью-Джерси» (51), потерпевший третье поражение подряд, идет на второй строчке в Столичном дивизионе.
В следующем матче «Лос-Анджелес» примет «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Нью-Джерси» в гостях сыграет с «Сан-Хосе Шаркс». Обе встречи пройдут в ночь на 5 января.