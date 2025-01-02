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«Лос-Анджелес» Гаврикова всухую обыграл «Нью-Джерси» в матче НХЛ

«Лос-Анджелес Кингз» дома обыграл «Нью-Джерси Девилз» в матче НХЛ.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. «Лос-Анджелес Кингз» дома обыграл «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая прошла в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в пользу хозяев. Шайбы забросили Андре Ли (27-я минута), Куинтон Байфилд (52) и Адриан Кемпе (56).

Вратарь «Кинз» Дарси Кемпер отразил все 33 броска по своим воротам и оформил свой второй шатаут в текущем сезоне и 33-й в карьере в НХЛ. Российский защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков результативными действиями не отметился.

«Лос-Анджелес» (49 очков) занимает второе место в Тихоокеанском дивизионе. «Нью-Джерси» (51), потерпевший третье поражение подряд, идет на второй строчке в Столичном дивизионе.

В следующем матче «Лос-Анджелес» примет «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Нью-Джерси» в гостях сыграет с «Сан-Хосе Шаркс». Обе встречи пройдут в ночь на 5 января.

Лос-Анджелес
3:0
0:0, 1:0, 2:0
Нью-Джерси
Хоккей, НХЛ, Неделя 14
2.01.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Crypto.cоm Arena, 18145 зрителей
Главные тренеры
Джим Хиллер
Шелдон Киф
Вратари
Дарси Кемпер
Джейк Аллен
(Джейк Аллен)
1-й период
08:01
Пол Коттер
12:01
Анже Копитар
2-й период
26:23
Андре Ли
(Джордан Спенс, Якоб Мовераре)
27:03
Нэйтан Бастиан
36:29
Филлип Дано
3-й период
43:24
Александр Тюркотт
48:01
Пол Коттер
48:45
Куинтон Байфилд
51:01
Куинтон Байфилд
(Филлип Дано, Майки Андерсон)
55:35
Адриан Кемпе
(Уоррен Фогеле, Майки Андерсон)
57:23
Александр Тюркотт
57:23
Александр Тюркотт
Лучшие игроки матча
Статистика
12
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
6
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Лос-Анджелес
Нью-Джерси
НХЛ: таблица и календарь