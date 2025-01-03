Александр Овечкин прокомментировал свой гол во втором периоде матча с «Миннесотой»

«Мы уступали 2:1, нужно было упростить нашу игру. Во время моего гола Уилсон и Чикран создали хороший трафик. Мы играли здорово в последние 10 минут второго периода, нужно продолжить так же в третьем», — сказал Овечкин в интервью Monumental Sports Network во втором перерыве.