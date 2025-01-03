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Александр Овечкин прокомментировал свой гол во втором периоде матча с «Миннесотой»

Российский нападающий и лидер «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин описал свой гол в ворота «Миннесоты Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ, который проходит в эти минуты.

Источник: Getty Images

«Мы уступали 2:1, нужно было упростить нашу игру. Во время моего гола Уилсон и Чикран создали хороший трафик. Мы играли здорово в последние 10 минут второго периода, нужно продолжить так же в третьем», — сказал Овечкин в интервью Monumental Sports Network во втором перерыве.

Напомним, этот гол стал 871-м для 39-летнего Овечкина за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Он сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 23 шайб.

Всего в нынешнем сезоне на счету российского суперфорварда, с учётом этой игры, 22 матча, в которых он набрал 28 (18+10) очков.

Вашингтон
3:4
1:2, 1:0, 1:1, 0:0
Б
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 14
3.01.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Джон Хайнс
Вратари
Чарли Линдгрен
(Чарли Линдгрен)
Марк-Андре Флери
(Марк-Андре Флери)
1-й период
10:19
Том Уилсон
(Расмус Сандин)
11:24
Райан Хартман
(Зак Богосян, Юэль Эрикссон Эк)
18:12
Зак Богосян
19:07
Яков Тренин
2-й период
28:43
Том Уилсон
34:04
Марат Хуснутдинов
34:04
Марат Хуснутдинов
35:08
Александр Овечкин
(Дилан Строум)
3-й период
45:34
Мартин Фехервари
(Пьер-Люк Дюбуа)
46:47
Ник Дауд
51:19
Марко Росси
(Райан Хартман, Юнас Бродин)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Мэтт Болди
(Миннесота)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
Миннесота
НХЛ: таблица и календарь