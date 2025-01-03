Овечкин — феномен! Забил 871-й гол и превзошёл исторический рекорд легенды НХЛ

После возвращения Овечкина на лёд каждый матч «Вашингтона» — событие. В первых двух Александр забросил по шайбе и ещё ближе подобрался к Гретцки, а игра с «Бостоном» останется в летописи даже не по причине происходящего на площадке. Да, речь о том самом видео, которое наделало много шума, хотя ничего крамольного в том ролике и близко не было. Но, как бы то ни было, Ови — главная медиаперсона спорта в России, а это значит, что каждое его слово будет рассматриваться под микроскопом.