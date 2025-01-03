Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овечкин — феномен! Забил 871-й гол и превзошёл исторический рекорд легенды НХЛ

Но «Вашингтон» проиграл «Миннесоте» в серии буллитов.

Источник: Соцсети НХЛ

После возвращения Овечкина на лёд каждый матч «Вашингтона» — событие. В первых двух Александр забросил по шайбе и ещё ближе подобрался к Гретцки, а игра с «Бостоном» останется в летописи даже не по причине происходящего на площадке. Да, речь о том самом видео, которое наделало много шума, хотя ничего крамольного в том ролике и близко не было. Но, как бы то ни было, Ови — главная медиаперсона спорта в России, а это значит, что каждое его слово будет рассматриваться под микроскопом.

А теперь о хоккее. Встреча «Вашингтона» и «Миннесоты» — битва одних из лидеров Запада и Востока. Обе команды достаточно ровно проходят первую половину регулярки, а объединяет эти коллективы тот факт, что ни от кого из них не ждали большого прогресса. Кирилл Капризов продолжает восстанавливаться от травмы — противостояния российских снайперов мы в этой игре не увидели.

Встреча начала подтверждать высокий статус с первых минут, а в середине стартового периода команды с минутным интервалом забросили друг другу по шайбе — на помощь пришла хорошая работа на пятаке.

А главным героем стартовой двадцатиминутки стал россиянин. Но не Овечкин. Яков Тренин наглядно показал, для чего его подписывала «Миннесота» — запрессинговал Линдгрена за воротами при игре в меньшинстве, вынудил того ошибиться, а после завёл шайбу в пустые ворота. Для Якова это только третья шайба в сезоне.

Второй период шёл максимально размеренно, пока спокойствие не нарушил Марат Хуснутдинов, удалившийся на четыре минуты. И в этот момент пришло время Овечкина — Алекс поднялся на синюю линию и броском с кистей огорчил Марка-Андре Флёри.

Фехервари в заключительном отрезке вывел хозяев вперёд, а Том Уилсон, казалось бы, снял вопрос о победителе немного погодя, но гол форварда «столичных» не был засчитан, и «Миннесота» в следующей же атаке сравняла счёт — удивительный сценарий.

Овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов гости реализовали одну попытку, и этого хватило для победы — точный бросок на счету Болди.

«Вашингтон» лишь в третий раз в сезоне проигрывает матч, в котором забил трижды. Но капитан «столичных» — настоящий феномен. Не мешают ему ни перенесённая травма, ни нашумевшее видео, после бума которого можно было спокойно потерять концентрацию. А ещё Овечкин установил историческое достижение — он забросил 41-ю шайбу в ворота Флёри и побил рекорд по показателю голов одного игрока в ворота одного и того же голкипера, принадлежавший Бретту Халлу, который забросил 40 шайб Тиму Шевелдэ.

Максим Макаров

Вашингтон
3:4
1:2, 1:0, 1:1, 0:0
Б
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 14
3.01.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Джон Хайнс
Вратари
Чарли Линдгрен
(Чарли Линдгрен)
Марк-Андре Флери
(Марк-Андре Флери)
1-й период
10:19
Том Уилсон
(Расмус Сандин)
11:24
Райан Хартман
(Зак Богосян, Юэль Эрикссон Эк)
18:12
Зак Богосян
19:07
Яков Тренин
2-й период
28:43
Том Уилсон
34:04
Марат Хуснутдинов
34:04
Марат Хуснутдинов
35:08
Александр Овечкин
(Дилан Строум)
3-й период
45:34
Мартин Фехервари
(Пьер-Люк Дюбуа)
46:47
Ник Дауд
51:19
Марко Росси
(Райан Хартман, Юнас Бродин)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Мэтт Болди
(Миннесота)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
Миннесота
НХЛ: таблица и календарь