Панарин и Бобровский вошли в символическую сборную «Коламбуса» за 25 лет

Панарин выступал за «Коламбус» с 2017 по 2019 год, в составе команды он провел 176 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф, забросив 62 шайбы и отдав 125 голевых передач. Бобровский провел за «Коламбус» 401 матч, вратарь выступал за клуб с 2012 по 2019 год. Тютин был игроком «Коламбуса» с 2008 по 2016 год и провел за команду 553 игры, что является вторым результатом среди защитников в истории клуба.