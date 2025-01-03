Панарин и Бобровский вошли в символическую сборную «Коламбуса» за 25 лет

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Российский нападающий Артемий Панарин и вратарь Сергей Бобровский вошли в символическую сборную клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус» за последние 25 лет. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
Панарин и Бобровский попали в первую команду вместе с американскими защитниками Заком Веренски и Сетом Джонсом, нападающими Кэмом Аткинсоном из США и канадцем Риком Нэшем. Во вторую символическую сборную «Коламбуса» был включен российский защитник Федор Тютин. Также в состав вошли канадский вратарь Стив Мэйсон, канадский защитник Давид Савар, канадские нападающие Ник Фолиньо, Бун Дженнер и американский форвард Джонни Годро, погибший 29 августа 2024 года в аварии вместе со своим братом Мэттью.
Панарин выступал за «Коламбус» с 2017 по 2019 год, в составе команды он провел 176 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф, забросив 62 шайбы и отдав 125 голевых передач. Бобровский провел за «Коламбус» 401 матч, вратарь выступал за клуб с 2012 по 2019 год. Тютин был игроком «Коламбуса» с 2008 по 2016 год и провел за команду 553 игры, что является вторым результатом среди защитников в истории клуба.
«Коламбус» выступает в НХЛ с сезона-2000/01.