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Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал поражение от «Миннесоты» в матче НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери подвёл итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (3:4 Б), который прошёл этой ночью.

Источник: Getty Images

«Я думаю, сегодня определённо было больше позитива. Считаю, что наша игра в нападении была намного лучше. Мы оказывали гораздо больше давления. И мы хорошо поработали в эти отрезки. Но некоторые наши парни сейчас испытывают трудности. Мы продолжим работать и попробуем преодолеть некоторые трудности индивидуально и попытаемся найти способы как тренеры, которые могут помочь им вывести их игру на более высокий уровень», — приводит слова Карбери журналист Тарик Эль-Башир в социальных сетях.

Напомним, несмотря на поражение, «Вашингтон» продолжает лидировать в Столичном дивизионе с 53 очкам.

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