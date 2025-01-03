Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал поражение от «Миннесоты» в матче НХЛ

«Я думаю, сегодня определённо было больше позитива. Считаю, что наша игра в нападении была намного лучше. Мы оказывали гораздо больше давления. И мы хорошо поработали в эти отрезки. Но некоторые наши парни сейчас испытывают трудности. Мы продолжим работать и попробуем преодолеть некоторые трудности индивидуально и попытаемся найти способы как тренеры, которые могут помочь им вывести их игру на более высокий уровень», — приводит слова Карбери журналист Тарик Эль-Башир в социальных сетях.