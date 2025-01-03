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Карбери высказался о многолетнем противостоянии Овечкина и Флёри в НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери после сегодняшнего матча его команды с «Миннесотой Уайлд» (3:4 Б) в регулярном чемпионате НХЛ высказался о многолетнем противостоянии лидера «столичных» Александра Овечкина с голкипером «дикарей» Марком-Андре Флёри, для которого этот сезон является последним в профессиональной карьере.

Источник: Getty Images

«Вы цените то, как долго оно длится, их историю, соперничество между “Питтсбургом” (бывшим клубом Флёри. — Прим. “Чемпионата”) и “Вашингтоном” и ожесточённые битвы. И для Ови забить сегодня гол в большинстве стало важным событием», — приводит слова Карбери журналист Тарик Эль-Башир в социальных сетях.

Напомним, этот гол стал 41-м для 39-летнего Овечкина за карьеру в НХЛ суммарно в регулярках и плей-офф, забитым в ворота 40-летнего Флёри. Это лучший результат в истории НХЛ с момента её расширения в сезоне-1967/1968 по показателю голов одного игрока против одного и того же голкипера.

Всего в текущем регулярном чемпионате российский суперфорвард провёл 22 матча, в которых набрал 28 (18+10) очков.

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