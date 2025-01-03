Овечкин рассказал, как быстро восстановить форму после длительного отсутствия из-за травм

«После того как пропускаешь так много игр, ты просто стараешься играть короткие смены, выкладываться в каждом матче, в каждой смене, чувствовать шайбу. Однако иногда бывает так, что ты не получаешь шансов забить, но в конце концов забрасываешь одну и чувствуешь себя намного лучше», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.