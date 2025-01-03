«Мне нужно еще». Овечкин забил первый гол в 2025-м

«Да, знаете, когда пропускаешь так много матчей, ты просто стараешься проводить короткие смены, действовать с полной отдачей в каждой игре, в каждой смене, почувствовать шайбу. Да, иногда в подобный вечер у тебя не будет никакой возможности отличиться, но в конце концов все же забьешь один [гол], после чего чувствуешь себя намного лучше. Считаю, сегодня в первом периоде у меня был очень хороший шанс послать шайбу в ворота, но соперник сыграл надежно», — сказал Овечкин.