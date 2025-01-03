«Ови бросает вызов логике и науке». Реакция Америки на 871-й гол Овечкина

«Мне не нравится, когда он меня пробивает, но мне нравится эта борьба на протяжении многих лет (смеётся). Ты выступаешь против лучшего хоккеиста в мире, и это всегда хороший вызов, заставляющий тебя проявить себя наилучшим образом… Я счастлив, что играл в это время.



Это может быть последний матч против Овечкина? Ну, у нас есть ещё одна встреча [с “Вашингтоном”], так что я не хочу быть слишком самонадеянным.



Овечкин, наверное, должен мне за то, сколько забил. Я ему очень помог и рад, что удалось играть против Александра. Он один из лучших и всегда выжимает из тебя максимум. С ним было весело сражаться», — сказал Флёри.