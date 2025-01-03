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Матвей Мичков высказался о работе с главным тренером «Филадельфии» Джоном Тортореллой

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков высказался о работе с главным тренером «лётчиков» Джоном Тортореллой.

Источник: Getty Images

«Он тренер, поэтому ему виднее. Конечно, он всё объяснил и дал мне советы, как играть, а чего не делать. Торторелла очень опытный, и я многому могу у него научиться. Я стараюсь слушать всё, что он говорит, и следовать всем его указаниям. Пока мы общаемся только через переводчика. Я могу его понимать, но пока не могу ответить.

Для меня самое важное качество в человеке — это честность, а Джон Торторелла очень честный человек со всеми. Если у него что-то на уме, он говорит об этом. Такие люди высоко ценятся в моём окружении», — приводит слова Мичкова RG.

Филадельфия
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