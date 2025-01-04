Кросби отметился редчайшим достижением. Среди действующих игроков такое делал лишь Овечкин

Заброшенная шайба в сегодняшней встрече стала для Кросби 30-й в ворота «Флориды» во всех матчах, проведённых в течение его карьеры. Он стал лишь вторым действующим игроком, которому покорилась отметка в 30 голов, забитых в ворота шести и более клубов НХЛ.