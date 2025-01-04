Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генменеджер «Вашингтона» восхищен Александром Овечкиным: «Так просто не бывает!»

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик высказался об игре российского нападающего и капитана «столичных» Александра Овечкина.

Источник: Getty Images

«Парень забивает так много голов в столь почтенном возрасте — так просто не бывает! Да, это уже не 25-летний Алекс Овечкин, но его бомбардирские качества трудно заменить. Он привносит энергию в раздевалку и в каждого игрока. Когда Алекс восстанавливался от травмы, нам его не хватало. Здорово, что он вернулся. Надеюсь, Овечкин продолжит в том же духе», — приводит слова Патрика пресс-служба НХЛ.

В нынешнем сезоне 39-летний Александр Овечкин провел за «Вашингтон» 22 матча, забросил 18 шайб и отдал 10 голевых передач.

Вашингтон