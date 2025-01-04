Генменеджер «Вашингтона» восхищен Александром Овечкиным: «Так просто не бывает!»

«Парень забивает так много голов в столь почтенном возрасте — так просто не бывает! Да, это уже не 25-летний Алекс Овечкин, но его бомбардирские качества трудно заменить. Он привносит энергию в раздевалку и в каждого игрока. Когда Алекс восстанавливался от травмы, нам его не хватало. Здорово, что он вернулся. Надеюсь, Овечкин продолжит в том же духе», — приводит слова Патрика пресс-служба НХЛ.