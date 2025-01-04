Александр Овечкин рассказал, сколько усилий ему пришлось приложить для возвращения на лёд

— Это скучно, поскольку приходится проводить много времени в зале. Ты должен делать больше, чтобы оставаться в хорошей форме. Мои тренеры проделали великолепную работу. Команда, болельщики и семья меня поддерживали, это особенное время. Но я восстановился и снова в строю, — сказал Овечкин в интервью ESPN.