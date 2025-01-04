Овечкин сократил отставание от Гретцки до 22 голов

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю до 22 голов.
Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче первенства против «Нью-Йорк Рейнджерс». 39-летний россиянин, занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, довел общее число своих голов в чемпионатах до 872.
Рекордсменом лиги является Гретцки, на счету канадца 894 гола в 1487 матчах.