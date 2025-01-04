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Овечкин сократил отставание от Гретцки до 22 голов

Овечкин забросил 872-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 22 голов.

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю до 22 голов.

Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче первенства против «Нью-Йорк Рейнджерс». 39-летний россиянин, занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, довел общее число своих голов в чемпионатах до 872.

Рекордсменом лиги является Гретцки, на счету канадца 894 гола в 1487 матчах.

Вашингтон
7:4
1:1, 3:1, 3:2
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 14
4.01.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Питер Лавиолетт
Вратари
Логан Томпсон
Джонатан Куик
(Джонатан Куик)
1-й период
07:00
Крис Крайдер
08:35
Уильям Борген
13:06
Александр Овечкин
18:06
Бретт Берард
18:46
Дилан Строум
(Джейкоб Чикран, Том Уилсон)
2-й период
22:29
Ларс Эллер
(Тревор ван Римсдайк, Мартин Фехервари)
30:08
Эндрю Манджапане
(Расмус Сандин, Ник Дауд)
33:23
Брендон Духайм
36:26
Сэм Кэррик
(Адам Эдстрем)
36:39
Райан Линдгрен
38:13
Коннор Макмайкл
(Дилан Строум, Эндрю Манджапане)
3-й период
40:20
Ник Дауд
44:00
Уилл Куилль
45:44
Пьер-Люк Дюбуа
48:32
Филип Хытил
(Брэйден Шнайдер, Урхо Вааканайнен)
50:50
Александр Овечкин
(Дилан Строум)
53:04
Мика Зибанежад
(Райлли Смит)
54:00
Алексей Протас
(Джейкоб Чикран, Пьер-Люк Дюбуа)
59:22
Том Уилсон
(Мартин Фехервари, Александр Овечкин)
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
Рейнджерс
НХЛ: таблица и календарь