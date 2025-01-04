Овечкин поднялся в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов НХЛ

Александр Овечкин по количеству набранных очков в «регулярках» лиги сравнялся с Рэем Бурком (1579 очков в 1612 играх) и разделил с ним 12-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов НХЛ. Рекордсменом лиги является канадец Уэйн Гретцки (2857 очков в 1487 матчах). Среди действующих игроков НХЛ Овечкина опережает только канадский форвард и капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, который в 1312 играх набрал 1638 очков и занимает десятое место в рейтинге.