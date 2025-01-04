Овечкин поднялся в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов НХЛ

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поднялся на 12-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В матче регулярного первенства против «Нью-Йорк Рейнджерс» Овечкин отметился голом. 39-летний россиян довел общее число своих результативных действий за всю карьеру в чемпионатах НХЛ до 1579 (872 гола и 707 передач). Для достижения этой отметки капитану «Вашингтона» потребовалось провести 1449 матчей.
Александр Овечкин по количеству набранных очков в «регулярках» лиги сравнялся с Рэем Бурком (1579 очков в 1612 играх) и разделил с ним 12-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов НХЛ. Рекордсменом лиги является канадец Уэйн Гретцки (2857 очков в 1487 матчах). Среди действующих игроков НХЛ Овечкина опережает только канадский форвард и капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, который в 1312 играх набрал 1638 очков и занимает десятое место в рейтинге.