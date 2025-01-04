Протас поразил ворота «Рейнджерс» в победном матче «Вашингтона»

Вечером субботы по минскому времени столичный клуб принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Алексей Протас поразил чужие ворота за шесть минут до финальной сирены, вернув своей команде лидерство в два гола. Поединок в итоге закончился победой «Кэпиталз» со счетом 7:4. Одну из шайб в этом матче забросил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, для которого этот гол стал 872-м в регулярных чемпионатах НХЛ. В гонке снайперов за всю историю лиги россиянин сократил отставание от рекорда Уэйна Грецки до 22 шайб.