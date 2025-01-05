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Кто остановит русского гиганта из «Коламбуса»? У Воронкова очередной дубль и семь голов в последних шести матчах

Кирилл Марченко тоже забил, у Ивана Проворова — три ассиста.

Источник: USA Today Sports

Уже вторая подряд игра «Коламбуса» в 2025 году может ассоциироваться у болельщиков с камбэком. Но если в матче с «Детройтом» в роли догоняющих были хоккеисты «Блю Джекетс», то теперь они оказались в редкой для себя роли хозяев положения, оберегающих хороший счет. «Коламбус» провел два образцовых периода: с хорошим движением и комбинациями. В том числе снова отлично сыграли российские хоккеисты команды. Но третий период едва не перечеркнул все хорошее, что было в первые 40 минут.

С тех пор, как Дмитрий Воронков вернулся после повреждения, утекло много воды и набралось много очков. Теперь он среди лидеров «Коламбуса» — после игры с «Сент-Луисом» у него 26 (15+11) очков в 31 матчах — в среднем 0,83 балла. Сегодня Дмитрий оформил дубль, а всего в последних шести матчах у него семь голов. В этой игре он открыл счет — в самом конце первой двадцатиминутки удачно добавил на пятаке после броска Зака Веренски.

Большинство «Коламбуса» них держится на приличном уровне — 21,9% реализации. Подтвердил это Кирилл Марченко на старте второго периода: чтобы увеличить разрыв в счете, ему и команде потребовалось 14 секунд. Момент, кстати, был очень похож на гол Воронкова — последний в той же позиции стоял под воротами, но на этот раз шайба зашла сразу после броска Марченко. Это его 17-й гол и 43-е очко в 40-м матче в сезоне.

Успокоившаяся со стороны «Джекетс» игра в третьем периоде едва не привела к камбэку «Блюз». Да, В начале третьего периода «Коламбус», воспользовавшись слабым большинством «Сент-Луиса», забросил в формате «четыре на пять». Примерно после этого все посыпалось окончательно, хотя уже вялое начало отрезка не предвещало ничего хорошего. «Джекетс» провели мастер-класс под названием «как почти упустить выигранный матч». И за третий период позволили «Блюз» забить сразу четыре гола и несколько раз подобраться максимально близко к равному счету. Но каждый раз «Коламбус» отвечал шайбой и вновь отрывался от соперника. Победный пятый гол «Джекетс» — вновь на счету Воронкова.

Третий гол «Сент-Луиса» забил Колтон Парэйко с передачи Павла Бучневича, которого в том моменте можно назвать полноценным героем. Всю атаку он не отходил от шайбы, несколько раз сохранил ее в зоне атаки, и лишь после этого ее забросил стоявший в сторонке Парэйко.

Менее заметный герой встречи — Иван Проворов. Он поучаствовал в атаке во время первого гола Воронкова, ассистировал в меньшинстве Микаэлю Пююхтия и помог Мэттью Оливье забросить в пустые ворота шестой гол команды. По итогам встречи россиянина признали третьей звездой матча. А на первом месте, конечно, оказался автор дубля Воронков.

Екатерина Василевич

Коламбус
6:4
1:0, 1:0, 4:4
Сент-Луис
Хоккей, НХЛ, Неделя 14
5.01.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Nationwide Arena, 18535 зрителей
Главные тренеры
Дин Эвасон
Джим Монтгомери
Вратари
Элвис Мерзликинс
Жоэль Хофер
(Жоэль Хофер, Жоэль Хофер)
1-й период
02:07
Матье Оливье
14:52
Тайлер Такер
19:01
Дмитрий Воронков
(Иван Проворов, Зак Веренски)
2-й период
22:00
Брэндон Саад
22:15
Кирилл Марченко
(Кент Джонсон, Шон Монахэн)
38:34
Матье Оливье
38:34
Тайлер Такер
3-й период
43:33
Зак Эштон-Риз
43:44
Микаэль Пюхтия
(Иван Проворов, Шон Монахэн)
44:54
Джордан Кайру
(Дилан Холлоуэй, Брэйден Шенн)
45:25
Адам Фантилли
(Зак Веренски, Данте Фаббро)
46:55
Кэм Фаулер
(Дилан Холлоуэй, Джордан Кайру)
47:24
Дмитрий Воронков
(Джордан Харрис, Шон Монахэн)
52:54
Колтон Парэйко
(Павел Бучневич, Александр Тексье)
56:16
Брэйден Шенн
(Кэм Фаулер, Джейк Нейберс)
58:59
Матье Оливье
(Коул Силлинджер, Иван Проворов)
Лучшие игроки матча
Статистика
9
Штрафное время
9
2
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
1
1
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Коламбус
Сент-Луис
НХЛ: таблица и календарь