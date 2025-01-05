Кто остановит русского гиганта из «Коламбуса»? У Воронкова очередной дубль и семь голов в последних шести матчах

Успокоившаяся со стороны «Джекетс» игра в третьем периоде едва не привела к камбэку «Блюз». Да, В начале третьего периода «Коламбус», воспользовавшись слабым большинством «Сент-Луиса», забросил в формате «четыре на пять». Примерно после этого все посыпалось окончательно, хотя уже вялое начало отрезка не предвещало ничего хорошего. «Джекетс» провели мастер-класс под названием «как почти упустить выигранный матч». И за третий период позволили «Блюз» забить сразу четыре гола и несколько раз подобраться максимально близко к равному счету. Но каждый раз «Коламбус» отвечал шайбой и вновь отрывался от соперника. Победный пятый гол «Джекетс» — вновь на счету Воронкова.