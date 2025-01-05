«Абсурд. Это уморительно!» Реакция Америки на 872-й гол Овечкина в НХЛ

«Я не понимаю, почему люди говорят, что Ови отстаёт на 23 гола от рекорда. Нет, теперь на 22. Если он сравняется с Гретцки на отметке 894, то рекорд будет принадлежать ему. Конечно, не единолично. Но после этого достижение будет исключительно у Алекса. Однако Ови всё равно завладеет рекордом на отметке 894», — написал Оланд.