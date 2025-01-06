Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Чикаго» в результативном матче НХЛ

Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:2.
В составе победителей забивали Джонни Бродзински, Уильям Борген, Филип Хитил (дважды), Райлли Смит и Винсент Трочек. Российский нападающий Артемий Панарин отметился результативной передачей.
За «Чикаго» заброшенными шайбами отметились Тайлер Бертуцци и Уайатт Кайзер. Российский нападающий Илья Михеев не отметился результативными действиями.
В следующем матче «Рейнджерс» встретятся с «Даллас Старз», а «Чикаго» проведёт игру с «Колорадо Эвеланш».