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Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Чикаго» в результативном матче НХЛ

Закончился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс».

Источник: Getty Images

Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:2.

В составе победителей забивали Джонни Бродзински, Уильям Борген, Филип Хитил (дважды), Райлли Смит и Винсент Трочек. Российский нападающий Артемий Панарин отметился результативной передачей.

За «Чикаго» заброшенными шайбами отметились Тайлер Бертуцци и Уайатт Кайзер. Российский нападающий Илья Михеев не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Рейнджерс» встретятся с «Даллас Старз», а «Чикаго» проведёт игру с «Колорадо Эвеланш».

Чикаго
2:6
1:2, 1:3, 0:1
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 14
5.01.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
United Center, 18819 зрителей
Главные тренеры
Люк Ричардсон
Питер Лавиолетт
Вратари
Арвид Содерблум
Луи Доминге
1-й период
01:13
Винс Трочек
05:37
Тайлер Бертуцци
(Коннор Бедард)
15:12
Джонни Бродзински
(Райан Линдгрен, Адам Фокс)
18:22
Уильям Борген
2-й период
23:28
Филип Хытил
(Адам Фокс, Бретт Берард)
29:54
Райлли Смит
(Мика Зибанежад, Райан Линдгрен)
35:16
Винс Трочек
(Артемий Панарин, Алексис Лафренье)
38:00
Вьятт Кайсер
(Ти Джей Броди, Франк Назар)
3-й период
48:36
Филип Хытил
(Бретт Берард, К`Андре Миллер)
59:46
Крэйг Смит
59:46
Урхо Вааканайнен
Лучшие игроки матча
Статистика
2
Штрафное время
4
1
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Чикаго
Рейнджерс
НХЛ: таблица и календарь