«Вашингтон» поздравил Овечкина с юбилеем

Овечкин вышел на чистое 12-е место среди лучших бомбардиров в истории регулярных чемпионатов, набрав 1580 очков и обойдя звездного защитника Рэя Бурка, проведшего почти всю карьеру в «Бостон Брюинз», а также перешедшего в последний день обменов своего заключительного сезона в карьере в «Колорадо Эвеланш» и взявшего с ним Кубок Стэнли. Занимающий одиннадцатое место в списке лучших бомбардиров в истории Фил Эспозито опережает Александра Великого на десять баллов.