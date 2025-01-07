Овечкин не забил, а «Вашингтон» проиграл худшей команде конференции

Александр Овечкин закончил матч без очков. Если во втором и третьем периоде он хотя бы был заметен и бросал, то в первом периоде россиянина словно не было на льду. Ни броска, ни острого момента. Всего за матч у него пять бросков — он бросил больше всех в команде, но назвать эти попытки опасными сложно. Отметить можно лишь один бросок. Но пока что главный вопрос, касающийся игры Овечкина, заключается в звене. До травмы Александр играл в тройке с белорусом Протасом и Диланом Строумом, которого уже успели прозвать новым Бэкстремом. С передач последнего россиянин забросил большую часть своих голов в этом сезоне. Серьезную помощь оказывал и Протас. И если канадец продолжает центрить в звене с Овечкиным, то белорус уже вторую игру как перемещен во второе звено к Пьеру-Люку Дюбуа и Тому Уилсону, а вместо него в первое звено из четвертого подняли Тэйлора Рэддиша. В прошлой игре Овечкин все же забил в звене с канадцем. Но в моменте с голом «Рейнджерс» потребовалось только выигранное вбрасывание от Строума, а дальше Александр сам подобрал и сам забил: никакой позиционной атаки и полноценного взаимодействия звена. И никакой пользы от Рэддиша в том моменте. Объяснений от тренерского штаба по поводу такой необычной перестановки общественность пока не дождалась.