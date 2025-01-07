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Овечкин не забил, а «Вашингтон» проиграл худшей команде конференции

Белорус Протас почти спас команду.

Источник: USA Today Sports

Лучшая команда Западной конференции проиграла худшей. Всего три матча потребовалось команде-разочарованию, чтобы оформить первую победу в 2025 году, что в целом можно оценить положительно. Для команды Овечкина это поражение — второе в 2025 году. Однако они продолжают лидировать в конференции, а в дивизионе оторвались от ближайшего преследователя в лице «Нью-Джерси».

Команды быстро обменялись голами: на пятой минуте открыл счет лучший молодой игрок «Баффало» Джи-Джи Петерка, а через минуту в большинстве счет сравнял Том Уилсон. Примерно на такой же скорости развивались события во втором периоде: к началу второй минуты отрезка «Баффало» снова был впереди. А второй гол Уилсона в середине периода почти сразу затмился третьим голом «Сейбрз».

Александр Овечкин закончил матч без очков. Если во втором и третьем периоде он хотя бы был заметен и бросал, то в первом периоде россиянина словно не было на льду. Ни броска, ни острого момента. Всего за матч у него пять бросков — он бросил больше всех в команде, но назвать эти попытки опасными сложно. Отметить можно лишь один бросок. Но пока что главный вопрос, касающийся игры Овечкина, заключается в звене. До травмы Александр играл в тройке с белорусом Протасом и Диланом Строумом, которого уже успели прозвать новым Бэкстремом. С передач последнего россиянин забросил большую часть своих голов в этом сезоне. Серьезную помощь оказывал и Протас. И если канадец продолжает центрить в звене с Овечкиным, то белорус уже вторую игру как перемещен во второе звено к Пьеру-Люку Дюбуа и Тому Уилсону, а вместо него в первое звено из четвертого подняли Тэйлора Рэддиша. В прошлой игре Овечкин все же забил в звене с канадцем. Но в моменте с голом «Рейнджерс» потребовалось только выигранное вбрасывание от Строума, а дальше Александр сам подобрал и сам забил: никакой позиционной атаки и полноценного взаимодействия звена. И никакой пользы от Рэддиша в том моменте. Объяснений от тренерского штаба по поводу такой необычной перестановки общественность пока не дождалась.

А вот Протасу перемены пошли на пользу. Он уже отличился голом в прошлом матче с «Рейнджерс». А свой день рождения (6 января Протасу исполнилось 24 года) именинник отметил по-хоккейному с размахом и заработал два очка в матче с «Сейбрз». Для начала, отдал передачу на второй гол Тома Уилсона. Хотя правильнее сказать, что это канадец добавил на пятаке после броска белоруса. Это 17-ая результативная передача белоруса в сезоне.

Уже в конце третьего периода, когда «Баффало» третий раз вело в счете, Протас сравнял счет — красиво бросил с пятака под перекладину. В последних 15 матчах Протас набрал 14 (10+4) очков. всего у него в 40 играх 35 (18+17) очков и лучший в команде показатель полезности «+21».

Исход матча решился только на буллитах. Главный тренер Вашингтона" Спенсер Карбери не рискнул выпустить на броски ни Овечкина, ни Протаса. Зато на решающих попытках отдал предпочтение защитникам Якобу Чикрану и Джону Карлсону. Оба не смогли пробить вратаря, и Укко-Пекка Луукконен добрался до 12 победы в сезоне.

Екатерина Василевич

Баффало
4:3
1:1, 2:1, 0:1, 0:0
Б
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 15
7.01.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
KeyBank Center, 15548 зрителей
Главные тренеры
Линди Рафф
Спенсер Карбери
Вратари
Укко-Пекка Луукконен
Чарли Линдгрен
1-й период
01:02
Алексей Протас
04:42
Йон Петерка
05:40
Николя Обе-Кубель
06:10
Том Уилсон
(Джейкоб Чикран, Дилан Строум)
19:58
Иржи Кулих
19:58
Брендон Духайм
2-й период
21:07
Алекс Так
31:29
Том Уилсон
(Алексей Протас, Джон Карлсон)
31:46
Дилан Строум
32:49
Тэйдж Томпсон
(Расмус Далин, Йон Петерка)
3-й период
41:01
Тэйдж Томпсон
46:04
Дилан Строум
55:47
Алексей Протас
(Джон Карлсон, Пьер-Люк Дюбуа)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Йон Петерка
(Баффало)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
8
3
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Баффало
Вашингтон
НХЛ: таблица и календарь