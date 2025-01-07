«Флорида» уступила «Колорадо» в матче НХЛ. Бобровский отразил 31 бросок

В составе победителей шайбы забросили Девон Тейвз (39-я и 49-я минуты) и Микко Рантанен (59). У проигравших отличился Картер Верхаге (16). Ворота «Флориды» защищал российский голкипер Сергей Бобровский, он отразил 31 бросок.
«Колорадо» занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 51 очко в 41 матче. «Флорида» идет второй в Атлантическом дивизионе, имея в активе 50 очков после 41 встречи.
В следующем матче «Колорадо» 9 января на выезде сыграет с «Чикаго», «Флорида» в этот же день в гостях встретится с «Ютой».