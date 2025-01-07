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«Флорида» уступила «Колорадо» в матче НХЛ. Бобровский отразил 31 бросок

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. «Колорадо» обыграл «Флориду» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: Reuters

В составе победителей шайбы забросили Девон Тейвз (39-я и 49-я минуты) и Микко Рантанен (59). У проигравших отличился Картер Верхаге (16). Ворота «Флориды» защищал российский голкипер Сергей Бобровский, он отразил 31 бросок.

«Колорадо» занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 51 очко в 41 матче. «Флорида» идет второй в Атлантическом дивизионе, имея в активе 50 очков после 41 встречи.

В следующем матче «Колорадо» 9 января на выезде сыграет с «Чикаго», «Флорида» в этот же день в гостях встретится с «Ютой».

Колорадо
3:1
0:1, 1:0, 2:0
Флорида
Хоккей, НХЛ, Неделя 15
7.01.2025, 05:00 (МСК UTC+3)
Ball Arena, 18024 зрителя
Главные тренеры
Джаред Беднар
Пол Морис
Вратари
Маккензи Блэквуд
Сергей Бобровский
(Сергей Бобровский)
1-й период
08:21
Антон Лунделл
15:57
Картер Верхэге
(Йеспер Боквист, Антон Лунделл)
19:56
Картер Верхэге
2-й период
26:00
Кейси Миттельштадт
29:22
Сэм Беннетт
34:45
Джонатан Друэн
38:18
Девон Тэйвз
(Кейси Миттельштадт)
38:31
Логан О`Коннор
3-й период
46:25
Командный штраф
48:54
Девон Тэйвз
(Росс Колтон, Юусо Пярссинен)
58:03
Микко Рантанен
(Девон Тэйвз, Нэйтан Маккиннон)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Колорадо
Флорида
НХЛ: таблица и календарь