В ночь на вторник по минскому времени лидер Востока «Вашингтон» гостил у худшей команды конференции «Баффало». В середине второго периода Протас ассистировал Тому Уилсону, который сделал счет 2:2, а в конце заключительной трети Алексей забросил уже сам, также сравняв цифры на табло (3:3). Тем не менее, встреча закончилась поражением столичного клуба в серии буллитов — 3:4.Всего отметивший 24-й день рождения белорус провел на льду 20 минут, нанес 4 броска в створ, совершил по одному силовому приему и перехвату и закончил встречу с показателем полезности «+2». В 40 матчах нынешнего чемпионата НХЛ в активе Протаса 35 (18+17) очков. Следующий поединок «Кэпиталз» проведут 9 января дома против «Ванкувера».
Протас отметил день рождения двумя очками в матче «Вашингтона» с «Баффало»
7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский нападающий «Вашингтона» Алексей Протас провел очередную результативную игру в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-24/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Хоккей, НХЛ, Неделя 15
7.01.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
KeyBank Center, 15548 зрителей
Главные тренеры
Линди Рафф
Спенсер Карбери
Вратари
Укко-Пекка Луукконен
Чарли Линдгрен
1-й период
01:02
Алексей Протас
04:42
Йон Петерка
05:40
Николя Обе-Кубель
06:10
Том Уилсон
(Джейкоб Чикран, Дилан Строум)
19:58
Иржи Кулих
19:58
Брендон Духайм
2-й период
21:07
Алекс Так
31:29
Том Уилсон
(Алексей Протас, Джон Карлсон)
31:46
Дилан Строум
32:49
Тэйдж Томпсон
(Расмус Далин, Йон Петерка)
3-й период
41:01
Тэйдж Томпсон
46:04
Дилан Строум
55:47
Алексей Протас
(Джон Карлсон, Пьер-Люк Дюбуа)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Йон Петерка
(Баффало)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
8
3
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит