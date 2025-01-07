Протас отметил день рождения двумя очками в матче «Вашингтона» с «Баффало»

В ночь на вторник по минскому времени лидер Востока «Вашингтон» гостил у худшей команды конференции «Баффало». В середине второго периода Протас ассистировал Тому Уилсону, который сделал счет 2:2, а в конце заключительной трети Алексей забросил уже сам, также сравняв цифры на табло (3:3). Тем не менее, встреча закончилась поражением столичного клуба в серии буллитов — 3:4.Всего отметивший 24-й день рождения белорус провел на льду 20 минут, нанес 4 броска в створ, совершил по одному силовому приему и перехвату и закончил встречу с показателем полезности «+2». В 40 матчах нынешнего чемпионата НХЛ в активе Протаса 35 (18+17) очков. Следующий поединок «Кэпиталз» проведут 9 января дома против «Ванкувера».