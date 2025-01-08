Русская банда пишет историю в Америке! Воронков стал лучшим в НХЛ, а Марченко прервал черную серию «Коламбуса»

Кто из российских игроков приходит вам на ум, когда речь заходит о лучших снайперах НХЛ? Большинство любителей хоккея наверняка ответят однозначно — Александр Овечкин.
Если не он, то Кирилл Капризов — звезда «Миннесоты» долгое время шел в лидерах гонки снайперов в этом сезоне и трижды за карьеру преодолевал отметку в 40 заброшенных шайб. Ну или на худой конец Никита Кучеров — этот парень тоже не раз доказывал, что помимо выдающихся диспетчерских навыков у него есть и снайперские скиллы.
Но ни один из этих хоккеистов не имеет отношения к уникальному снайперскому достижению, которое покорилось одному из россиян по итогам сегодняшнего игрового дня. Дмитрий Воронков оформил дубль в матче с «Питтсбургом» и вышел на первое место по голам в НХЛ с 1 декабря! Неожиданно, не правда ли? Но для игроков «Блю Джекетс» в этом нет ничего удивительного.
Адам Фантилли:
«Воронков чрезвычайно искусен для парня его габаритов. Он идеально играет на пятаке, и он очень, очень хорошо дополняет первую тройку. Мы просто хотим, чтобы он продолжал делать то, что он делает. Это здорово».
Зак Веренски:
«Он потрясающий. Воронков такой большой, и он делает так много умных ходов. Он не самый быстрый парень, но именно то, как работает его мозг во время принятия решений, позволяет ему добиться большого успеха».
Две вышеизложенные цитаты идеально описывают первую шайбу «Коламбуса» в игре с «Пингвинз». Во-первых, Воронков подтвердил слова Фантилли и снова продемонстрировал шикарную игру на пятаке. А во-вторых, Дмитрий прочитал ситуацию и идеально подправил шайбу после прострельного паса Марченко, доказав истинность утверждения Веренски про игровой интеллект воспитанника ангарского хоккея.
В дальнейшем «Питтсбург» перехватил инициативу и отправил в ворота гостей 3 шайбы подряд. Но все тот же Воронков вернул «Коламбус» в игру — Дмитрий оформил четвертый дубль в последних 7 матчах! Теперь у него 17 заброшенных шайб в 32 матчах сезона и второе место в гонке снайперов клуба. А с 1 декабря Воронков забил 12 голов и, как уже было сказано выше, занимает первое место по этому показателю во всей лиге.
Шайба парня из Ангарска придала команде нужный импульс — Адам Фантилли поддержал партнера и за 2,5 минуты до конца третьего периода сравнял счет. После безголевого овертайма матч плавно перетек в серию буллитов, в которой гостям принес победу еще один русский герой «Коламбуса» и его лучший снайпер — Кирилл Марченко.
Таким образом наши парни сделали то, что не удавалось «Блю Джекетс» целых 3329 дней! В последний раз «Коламбус» побеждал «Питтсбург» в гостях 28 ноября 2015 года. Но Воронков, ставший первой звездой встречи, помог прервать эту неприятную тенденцию. Впрочем, для самого Дмитрия в таком успехе нет ничего удивительного. Судя по риторике этого парня, он окончательно освоился в Северной Америке и готов строить долгую и успешную карьеру в НХЛ.
«Я много работаю и играю, и я собираюсь продолжать делать то же самое. У меня все хорошо всегда. Я всегда уверен в себе», — сказал 10-й номер «Блю Джекетс».
Автор: Максим Самарцев