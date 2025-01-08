Русская банда пишет историю в Америке! Воронков стал лучшим в НХЛ, а Марченко прервал черную серию «Коламбуса»

В дальнейшем «Питтсбург» перехватил инициативу и отправил в ворота гостей 3 шайбы подряд. Но все тот же Воронков вернул «Коламбус» в игру — Дмитрий оформил четвертый дубль в последних 7 матчах! Теперь у него 17 заброшенных шайб в 32 матчах сезона и второе место в гонке снайперов клуба. А с 1 декабря Воронков забил 12 голов и, как уже было сказано выше, занимает первое место по этому показателю во всей лиге.