Панарин впервые за месяц набрал больше одного очка. Но «Рейнджерс» не помогло и это

Сейчас россиянин в лучшем случае идет по графику в 90 очков за регулярку. Для сравнения: в прошлом сезоне было 120. И партнеры никак не помогают, скорее наоборот. У Лафренье только что был отрезок из 12 матчей, в которых он сделал один ассист. У Трочека с результативными действиями тоже все гораздо хуже, чем год назад.