Три ассиста Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения «Далласу» в НХЛ

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сделал три голевые передачи, но его команда проиграла дома «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла во вторник в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась в овертайме со счетом 5:4 (2:3, 1:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей из Техаса.
У хозяев по дублю оформили Алексис Лафренье (7-я и 12-я минуты) и Винсент Трошек (10 и 53), а Панарин дважды ассистировал Лафренье и один раз — при первой шайбе Трошека.
У гостей заброшенной шайбой отметился россиянин Евгений Дадонов (16), он также отдал результативную передачу на Джейсона Робертсона (34). Также у победителей отличились Мэтт Дюшен (13), Томас Харли (58) и Джейми Бенн (63).
В другом матче дня «Коламбус Блю Джекетс» в серии буллитов переиграл «Питтсбург Пингвинз» со счетом 4:3 (1:0, 0:1, 2:2, 0:0, 1:0), у победителей дублем отметился россиянин Дмитрий Воронков (4 и 53) с передач Кирилла Марченко, а также Марченко реализовал свой послематчевый бросок, завершив серию буллитов.
«Тампа Бэй Лайтнинг» дома одолела «Каролину Харрикейнз» со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1), российский форвард «молний» Никита Кучеров отметился результативной передачей на победную шайбу Брэйдена Поинта на 60-й минуте, у гостей гол забил Андрей Свечников (27). Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 30 бросков из 32, его соотечественник и визави из «Каролины» Петр Кочетков сделал 31 сейв.
Еще один российский вратарь Иван Федотов потерпел вместе с «Филадельфией Флайерз» второе поражение подряд от «Торонто Мейпл Лифс», на этот раз на своем льду — 2:3 (1:0, 1:2, 0:1). Федотов совершил 14 сейвов. Российский форвард «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич отметился заброшенной шайбой в матче с «Миннесотой Уайлд», но его команда потерпела выездное поражение — 4:6 (1:2, 3:1, 0:3).
Результаты других матчей дня
«Бостон Брюинз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 0:4,
«Детройт Ред Уингз» — «Оттава Сенаторз» — 3:2 — овертайм,
«Виннипег Джетс» — «Нэшвилл Предаторз» — 5:2.