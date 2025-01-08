Три ассиста Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения «Далласу» в НХЛ

Еще один российский вратарь Иван Федотов потерпел вместе с «Филадельфией Флайерз» второе поражение подряд от «Торонто Мейпл Лифс», на этот раз на своем льду — 2:3 (1:0, 1:2, 0:1). Федотов совершил 14 сейвов. Российский форвард «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич отметился заброшенной шайбой в матче с «Миннесотой Уайлд», но его команда потерпела выездное поражение — 4:6 (1:2, 3:1, 0:3).