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Три ассиста Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения «Далласу» в НХЛ

«Рейнджерс» проиграли «Далласу», несмотря на три голевые передачи Панарина.

Источник: Reuters

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сделал три голевые передачи, но его команда проиграла дома «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла во вторник в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась в овертайме со счетом 5:4 (2:3, 1:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей из Техаса.

У хозяев по дублю оформили Алексис Лафренье (7-я и 12-я минуты) и Винсент Трошек (10 и 53), а Панарин дважды ассистировал Лафренье и один раз — при первой шайбе Трошека.

У гостей заброшенной шайбой отметился россиянин Евгений Дадонов (16), он также отдал результативную передачу на Джейсона Робертсона (34). Также у победителей отличились Мэтт Дюшен (13), Томас Харли (58) и Джейми Бенн (63).

Хоккей
НХЛ 2024-2025
Неделя 15, 8.01.2025, 3:00
Питтсбург
3
Коламбус
4

В другом матче дня «Коламбус Блю Джекетс» в серии буллитов переиграл «Питтсбург Пингвинз» со счетом 4:3 (1:0, 0:1, 2:2, 0:0, 1:0), у победителей дублем отметился россиянин Дмитрий Воронков (4 и 53) с передач Кирилла Марченко, а также Марченко реализовал свой послематчевый бросок, завершив серию буллитов.

«Тампа Бэй Лайтнинг» дома одолела «Каролину Харрикейнз» со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1), российский форвард «молний» Никита Кучеров отметился результативной передачей на победную шайбу Брэйдена Поинта на 60-й минуте, у гостей гол забил Андрей Свечников (27). Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 30 бросков из 32, его соотечественник и визави из «Каролины» Петр Кочетков сделал 31 сейв.

Еще один российский вратарь Иван Федотов потерпел вместе с «Филадельфией Флайерз» второе поражение подряд от «Торонто Мейпл Лифс», на этот раз на своем льду — 2:3 (1:0, 1:2, 0:1). Федотов совершил 14 сейвов. Российский форвард «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич отметился заброшенной шайбой в матче с «Миннесотой Уайлд», но его команда потерпела выездное поражение — 4:6 (1:2, 3:1, 0:3).

Результаты других матчей дня

«Бостон Брюинз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 0:4,

«Детройт Ред Уингз» — «Оттава Сенаторз» — 3:2 — овертайм,

«Виннипег Джетс» — «Нэшвилл Предаторз» — 5:2.

Рейнджерс
4:5
3:2, 0:1, 1:1
ОТ
Даллас
Хоккей, НХЛ, Неделя 15
8.01.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 17528 зрителей
Главные тренеры
Питер Лавиолетт
Питер Дебур
Вратари
Джонатан Куик
Джейк Эттингер
1-й период
06:56
Алексис Лафренье
(Артемий Панарин, Райан Линдгрен)
09:55
Винс Трочек
(Артемий Панарин, Уильям Борген)
11:24
Алексис Лафренье
(Артемий Панарин, Винс Трочек)
12:57
Мэтт Дюшен
(Эса Линделл)
14:21
Брэйден Шнайдер
15:56
Евгений Дадонов
(Томас Харли, Маврик Бурк)
2-й период
21:12
Нильс Лундквист
33:14
Джейсон Робертсон
(Евгений Дадонов, Роопе Хинтц)
3-й период
51:20
Томас Харли
52:56
Винс Трочек
(Мика Зибанежад, Адам Фокс)
57:21
Томас Харли
(Сэм Стил)
Овертайм
60:25
Артемий Панарин
62:17
Джейми Бенн
(Джейсон Робертсон, Томас Харли)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Рейнджерс
Даллас
Коламбус
Питтсбург
Тампа-Бэй
Каролина
Филадельфия
Торонто
НХЛ: таблица и календарь