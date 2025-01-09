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«Флорида» обыграла «Юту», Бобровский повторил вратарский рекорд НХЛ

«Флорида» обыграла «Юту» со счетом 4:1 в мачте НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. «Флорида Пантерз» обыграла «Юту» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Солт-Лейк-Сити завершилась со счетом 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) в пользу гостей. У победителей отличились Сэм Райнхарт (22-я минута), Йеспер Боквист (42, 58) и Ээту Луостаринен (60). В составе хозяев шайбу забросил Логан Кули (35).

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 26 из 27 бросков и был признан первой звездой матча. Он впервые в карьере одержал победу в матче против «Юты». Теперь вратарь имеет на своем счету победы против 33 разных клубов лиги. Такое же достижение покорилось ранее по ходу сезона Джейку Аллену и Дарси Кемперу. «Юта» проводит дебютный сезон в НХЛ.

«Флорида», действующий обладатель Кубка Стэнли, с 52 очками занимает второе место в таблице Атлантического дивизиона, «Юта» (41 очко) располагается на шестой строчке Центрального дивизиона.

Юта
1:4
0:0, 0:1, 1:3
Флорида
Хоккей, НХЛ, Неделя 15
9.01.2025, 06:00 (МСК UTC+3)
Delta Center
Главные тренеры
Андре Туриньи
Пол Морис
Вратари
Карел Веймелка
(Карел Веймелка, Карел Веймелка)
Сергей Бобровский
1-й период
05:39
Мэттью Ткачак
2-й период
20:16
Барретт Хэйтон
21:05
Сэм Райнхарт
(Александр Барков, Мэттью Ткачак)
3-й период
41:48
Йеспер Боквист
(Картер Верхэге, Антон Лунделл)
47:03
Картер Верхэге
50:09
Кевин Стенлунд
50:09
Нико Миккола
50:09
Эй Джей Грир
52:56
Сэм Беннетт
53:41
Логан Кули
(Клэйтон Келлер, Михаил Сергачев)
57:59
Йеспер Боквист
(Густав Форслинг)
59:38
Эту Луостаринен
(Мэттью Ткачак)
Статистика
4
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Флорида
НХЛ: таблица и календарь