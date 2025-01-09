«Флорида» обыграла «Юту», Бобровский повторил вратарский рекорд НХЛ

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 26 из 27 бросков и был признан первой звездой матча. Он впервые в карьере одержал победу в матче против «Юты». Теперь вратарь имеет на своем счету победы против 33 разных клубов лиги. Такое же достижение покорилось ранее по ходу сезона Джейку Аллену и Дарси Кемперу. «Юта» проводит дебютный сезон в НХЛ.