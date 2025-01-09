«Флорида» обыграла «Юту», Бобровский повторил вратарский рекорд НХЛ

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. «Флорида Пантерз» обыграла «Юту» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Солт-Лейк-Сити завершилась со счетом 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) в пользу гостей. У победителей отличились Сэм Райнхарт (22-я минута), Йеспер Боквист (42, 58) и Ээту Луостаринен (60). В составе хозяев шайбу забросил Логан Кули (35).
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 26 из 27 бросков и был признан первой звездой матча. Он впервые в карьере одержал победу в матче против «Юты». Теперь вратарь имеет на своем счету победы против 33 разных клубов лиги. Такое же достижение покорилось ранее по ходу сезона Джейку Аллену и Дарси Кемперу. «Юта» проводит дебютный сезон в НХЛ.
«Флорида», действующий обладатель Кубка Стэнли, с 52 очками занимает второе место в таблице Атлантического дивизиона, «Юта» (41 очко) располагается на шестой строчке Центрального дивизиона.