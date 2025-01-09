Российские вратари станут лучшими в истории НХЛ и побьют вечный рекорд?

Теперь — лучший сценарий: 87% матчей (71) и 74% побед (52). Если Василевский проведёт ещё 18 успешных встреч в текущем чемпионате, то обойдёт Бродо за следующие семь сезонов. Как и в случае с Бобровским, с точки зрения времени это более чем реально, но в остальном, конечно, совершенно невозможно. Голкипер «Тампы» лишь один раз добирался до отметки в 40 успешных матчей за сезон — причём в ранние годы, поэтому одерживать по 50+ побед за год… это просто невозможно. Все мы знаем настоящий уровень Василевского, но даже Андрей стареет. Травмы также сказываются. Так что никто в «Тампе» не будет кидать его на 70+ игр за регулярку — его всё-таки стараются беречь. А если не проводить по 70+ матчей за год, то добиться даже 40+ побед нереально.